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19 октября • обновлено в 22:42
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Обострение на Донбассе: террористы восемь раз обстреляли позиции ВСУ

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19 октября в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе террористы восемь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий был ранен.

Об этом в своем ежедневном брифинге сообщили в пресс-центре штаба ООС. Противник вновь использовал запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрела противником позиций ВСУ возле Авдеевки, Верхнеторецкого и Талаковки.

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Война за Украину: в ВСУ сообщили ободряющие новости по Донбассу

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили пять обстрелов украинских позиций: возле Золотого-4, Зайцево и Крымского.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированный Луганск с украинских БПЛА было сброшено несколько тысяч патриотических листовок.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса ООС
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Более точная ситуация для свидомитых свиней,один подох ВСУшник, второй подранок.
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