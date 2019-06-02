Обойдется в зарплату: всплыла правда о паспортах России в "ДНР"

Для того, чтобы получить российский паспорт на временно оккупированном Донбассе, местным жителям необходимо отдать всю свою зарплату.
Аналогично дела обстоят и с получением "гуманитарной помощи" от страны-агрессора — получить ее можно только за деньги в магазинах. Об этом в Twitter рассказал житель террористической "ДНР". Соответствующий скриншот опубликовал на своем Telegram-канале блогер Фашик Донецкий.
"Сегодня узнал от жителей Донецка про выдачу "российских паспортов" и про "гуманитарку из России". Чтобы получить паспорт, жителю "ДНР" нужно минимум 8 тыс. рублей. Это целая зарплата токаря в Донецке. Гуманитарка продается по накрученной цене через магазины. Это все, что нужно знать о власти "ДНР", — возмущается мужчина.
Паспорт РФ
Интерфакс
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности.
Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе по указу президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Кабмин внесет чиновников Российской Федерации, которые причастны к выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", в санкционный список.
Украинцев, которые получили российское гражданство, могут лишить социальных выплат и пенсий.
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