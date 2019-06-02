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Обойдется в зарплату: всплыла правда о паспортах России в "ДНР"

1.4тЧитать материал на украинском

Для того, чтобы получить российский паспорт на временно оккупированном Донбассе, местным жителям необходимо отдать всю свою зарплату.

Аналогично дела обстоят и с получением "гуманитарной помощи" от страны-агрессора — получить ее можно только за деньги в магазинах. Об этом в Twitter рассказал житель террористической "ДНР". Соответствующий скриншот опубликовал на своем Telegram-канале блогер Фашик Донецкий.

"Сегодня узнал от жителей Донецка про выдачу "российских паспортов" и про "гуманитарку из России". Чтобы получить паспорт, жителю "ДНР" нужно минимум 8 тыс. рублей. Это целая зарплата токаря в Донецке. Гуманитарка продается по накрученной цене через магазины. Это все, что нужно знать о власти "ДНР", — возмущается мужчина.

Паспорт РФ

Паспорт РФ

Интерфакс

Новости
Вперед на Сирию? В России приготовили "сюрприз" получателям ее паспортов на Донбассе

Обойдется в зарплату: всплыла правда о паспортах России в "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Фашик Донецкий
Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
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