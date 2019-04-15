"Одна надежда, что собьет машина": в Днепре маршрутчик спас жизнь прохожему, украинцы восхищены

В Днепре водитель маршрутного микроавтобуса №77 помог молодому человеку, который шел посреди дороги в состоянии глубокой депрессии. Мужчина остановил маршрутку, пригласил парня в салон и успокоил.

Об этом случае OBOZREVATEL рассказала пассажирка маршрутки Светлана Филяшина.

"Мы ехали в автобусе с номером АЕ 0041 АА по ул. Большая Диевская. Посереди дороги заметили мужчину 35 лет, который, шел и плакал. Наш водитель сказал тогда: "Странно, я видел этого парня, когда ехал в обратном направлении". Дальше он остановил маршрутку, похлопал парня по плечу и попросил его зайти в салон", – вспоминает Светлана.

Женщина не слышала весь разговор, но запомнила, как молодой человек говорил водителю, что его жизнь окончена, и у него одна надежда, что его собьет какая-нибудь машина.

"Водитель продолжил движение, попутно говоря молодому человеку ободряющие слова. Он спрашивал, чем может помочь, а также просил не падать духом", – рассказала Светлана.

Водитель маршрутки №77 Фото: Светлана Филяшина

Женщина написала об этом инциденте в Facebook. Многие интернет-пользователи оценили поступок водителя маршрутки.

"Побольше бы таких людей и человеческих поступков, и жить бы стало намного лучше. Респект", – написала Виктория Сливная.

"Возможно, что в тот самый момент он парню жизнь спас", – предположила пользователь с ником Inna.

Другие читатели сообщили, что не раз встречали того водителя. "Во время поездки он часто шутит и нередко угощает пассажиров конфетами", – прокомментировала Анна Борисова.

"Он работал у нас на 92-м маршруте. Очень классный мужик. Добрейший", – написала Любовь Копач.

В компании-перевозчик ООО "Технополис", в котором работает водитель буса, знают о случае с пассажиром. Представитель компании взял номер нашего журналиста, пообещав связать с водителем маршрутки. Однако по состоянию на 19:00 связаться с водителем не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина, рискуя жизнью, спас детей, которые провалились под лед на озере в Подольском районе.

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