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Обнимался с террористами: координатор ОБСЕ попал в скандал в "ДНР"

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Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш, который посетил оккупированный Донецк для встречи с украинскими пленными, попал в громкий скандал.

В частности, российские и местные телеканалы, подконтрольные террористам, показали видео, не котором тот обнимается и целуется с представителем боевиков. Эти кадры вызвали недоумение и возмущение бывших заложников и семей заложников.

В частности, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что Фриш встретился с четырьмя заложниками-военными, несмотря на то, что изначально договаривались о 10.

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Обнимался с террористами: координатор ОБСЕ попал в скандал в "ДНР"

Скриншот с видео

"Мы вынуждены будем в Минске обратить внимание посла Фриша на то, что его встречи в оккупированном РФ Донецке не носили закрытый характер, он там представлял ОБСЕ, от которой мы ждем помощи в деоккупации Донбасса, а не обнимашек", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутаты Европейского парламента обвинили Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в цензурировании их позиции относительно роли России в конфликте на востоке Украины.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
УкраинаДонецк
Тег
ОБСЕ
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Комментарии
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andrei andrei
andrei andrei
А Геращенке не приходит в голову, что в Донецке тоже надеются на помощь ОБСЕ? У конфликта две стороны, тетя!
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Эти кадры вызвали недоумение и возмущение бывших заложников и семей заложников.".....Бгггг,вислоухие,пафос зашкаливает.2 Вопроса - когда и кем ЛДНР признаны террористическими организациями.И когда и сколько человек они захватили и угрожали их убить,если какие-то их требования не выполнят?
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А что фашистам бандерам дали право указывать жителям других стран что им делать?!))) Жители Донбасса только ваши враги бандеры, и ни чьи больше.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Михайлов Андрей, кацапы - фашисты. Кацапия - фашистскя страна.
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