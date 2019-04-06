Обнимался с террористами: координатор ОБСЕ попал в скандал в "ДНР"

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш, который посетил оккупированный Донецк для встречи с украинскими пленными, попал в громкий скандал.

В частности, российские и местные телеканалы, подконтрольные террористам, показали видео, не котором тот обнимается и целуется с представителем боевиков. Эти кадры вызвали недоумение и возмущение бывших заложников и семей заложников.

В частности, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что Фриш встретился с четырьмя заложниками-военными, несмотря на то, что изначально договаривались о 10.

Скриншот с видео

"Мы вынуждены будем в Минске обратить внимание посла Фриша на то, что его встречи в оккупированном РФ Донецке не носили закрытый характер, он там представлял ОБСЕ, от которой мы ждем помощи в деоккупации Донбасса, а не обнимашек", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутаты Европейского парламента обвинили Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в цензурировании их позиции относительно роли России в конфликте на востоке Украины.

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