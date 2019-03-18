Под Одессой повесился 8-летний ребенок

В Белгороде-Днестровском Одесской области нашли повешенным 8-летнего мальчика.

Как стало известно, тело сына обнаружила мама. Женщина выходила в магазин, а вернувшись нашла ребенка повешенным на поводке для собаки, сообщает "Бессарабия INFORM".

Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть школьника.

По информации журналистов, погибшим оказался мальчик, который в прошлом году выпал с балкона 5 этажа, получил многочисленные травмы, но остался жив.

Трагедия произошла в Белгороде-Днестровском Google. Maps

Трагедия произошла в Белгороде-Днестровском Google. Maps

В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Одесской области сообщили обстоятельства трагедии. Как выяснилось, ребенок ранее высказывался матери о том, что не желает жить.

В полиции добавили, что семья не состояла на учете правоохранителей и службы о делам детей. По месту жительства характеризуется посредственно. Любая информация о конфликтов в семье в полицию не поступала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на озере малолетний брат и сестра провалились под лед. Дети бы утонули, если не помощь случайного прохожего, который бросился спасать утопающих.

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