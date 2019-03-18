Под Одессой повесился 8-летний ребенок

В Белгороде-Днестровском Одесской области нашли повешенным 8-летнего мальчика.
Как стало известно, тело сына обнаружила мама. Женщина выходила в магазин, а вернувшись нашла ребенка повешенным на поводке для собаки, сообщает "Бессарабия INFORM".
Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть школьника.
По информации журналистов, погибшим оказался мальчик, который в прошлом году выпал с балкона 5 этажа, получил многочисленные травмы, но остался жив.
Трагедия произошла в Белгороде-Днестровском
Google. Maps
Трагедия произошла в Белгороде-Днестровском
Google. Maps
В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Одесской области сообщили обстоятельства трагедии. Как выяснилось, ребенок ранее высказывался матери о том, что не желает жить.
В полиции добавили, что семья не состояла на учете правоохранителей и службы о делам детей. По месту жительства характеризуется посредственно. Любая информация о конфликтов в семье в полицию не поступала.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на озере малолетний брат и сестра провалились под лед. Дети бы утонули, если не помощь случайного прохожего, который бросился спасать утопающих.
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