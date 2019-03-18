|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Под Одессой повесился 8-летний ребенок

2.1тЧитать материал на украинском

В Белгороде-Днестровском Одесской области нашли повешенным 8-летнего мальчика.

Как стало известно, тело сына обнаружила мама. Женщина выходила в магазин, а вернувшись нашла ребенка повешенным на поводке для собаки, сообщает "Бессарабия INFORM".

Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть школьника.

По информации журналистов, погибшим оказался мальчик, который в прошлом году выпал с балкона 5 этажа, получил многочисленные травмы, но остался жив.

Трагедия произошла в Белгороде-Днестровском

Трагедия произошла в Белгороде-Днестровском

Google. Maps

Трагедия произошла в Белгороде-Днестровском

Трагедия произошла в Белгороде-Днестровском

Google. Maps

Новости
Гулял с окровавленными ножами: в Киеве задержали вероятного убийцу

В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Одесской области сообщили обстоятельства трагедии. Как выяснилось, ребенок ранее высказывался матери о том, что не желает жить.

В полиции добавили, что семья не состояла на учете правоохранителей и службы о делам детей. По месту жительства характеризуется посредственно. Любая информация о конфликтов в семье в полицию не поступала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на озере малолетний брат и сестра провалились под лед. Дети бы утонули, если не помощь случайного прохожего, который бросился спасать утопающих.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаОдесса
Теги
криминалдети
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Это тот случай, когда ты узнаёшь, что - "Первые полтысячи: приходы РПЦ массово "сбегают" в ПЦУ"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Юг Руси, нет способов выразить,какой ты долбоёб,страшный бот. РуССкие мрази даже тут своё дерьмо оставляют. Надеюсь,в аду тебе будет жарко.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения