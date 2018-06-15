Обнаружил ЗРК: на Донбассе террористы обстреляли дрон ОБСЕ

В пятницу, 15 июня, террористы в небе над оккупированной территорией Донецкой области пытались сбить БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Было произведено несколько выстрелов в аппарат в 05:06, когда он пролетал над оккупированным н. п. Бетманово (быв. Красный Партизан), передает пресс-служба СММ.

Так, беспилотник зафиксировал след от ракеты, траектория которой проходила существенно ниже высоты полета дрона. Сразу после этого аппарат обнаружил зенитно-ракетный комплекс "Оса", размещенный с нарушением линий отвода войск в районе оккупированной Пантелеймоновки.

Кроме того, из ЗРК была выпущена еще одна ракета, траектория полета который была ниже высоты полета БПЛА. Затем была зафиксирована, предположительно, зенитная установка (ЗУ-23, 23 мм), размещенная возле ЗРК, из которой также стреляли по беспилотнику.

В СММ отметили, что аппарат вернулся на базу без повреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня террористы обстреляли патруль СММ ОБСЕ в Донецкой области.