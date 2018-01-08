- Уважаемое армянское радио, а правда что Акопян выиграл в лотерею "Волгу"?

- Конечно правда! Хотя не Акопян, а Рабинович, и не в лотерею, а в карты, и не "Волгу" а "Жигули", и не выиграл, а проиграл.

(Старий радянський анекдот)

Шановні водії! З 1 січня в населених пунктах їздити можна зі швидкістю 50 км/год! Якщо будете їхати 70 - вам буде усне попередження (ст. 125 КУпАП), якщо 70-100 - штраф 255 грн, а якщо вище 100 (без створення аварійної обстановки) - 510 грн. Ніякого підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху не відбулося!

1 січня агенство УКРІНФОРМ розповсюдило фейк про те, що в новому році матиме місце підвищення штрафів за порушення ПДР. Цей першоквітневий жарт підхопили Українська правда , ZIK, блогери цього сайту, численні дописувачі соцмереж і водії, які поки що не взмозі відірвати обличчя від новорічного олів'є і подивитися в першоджерело. Тверезі юристи погигикали, але не обурилися.

"Указ 7-8 шьешь, начальник?" Що, правда Кабінет Міністрів може приймати постанови про розмір штрафів? Тим, хто це написав і повірив в цю маячню, варто відкрити статтю 92 Конституції і запам'ятати (пункт 22), що виключно ЗАКОНАМИ України визначаються засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них. Ніякі постанови, укази, ухвали, включаючи усіляких командирів і начальників аж до Верховного не можуть збільшувати чи зменшувати розміри штрафів!

Між тим жодні зміни з 1 січня в статті 122-130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (саме цей закон і ніякий інший регулює розмір штрафів за порушення ПДР) не вносились! НЕ ВНО - СИ- ЛИСЬ

Що ж відбулося? Звідки фейк? Постанова КМУ №883 від 10.11.17 дійсно набрала чинність замінивши цифри “60” цифрами “50” (кінець цитати). Їдьте тихіше! Натомість існував смішний і безглуздий "диктаторський" законопроект №7286 від якого за версту відверто тхне ментовськими кірзачами, який (слава Санта Клаусу) був успішно провалений ще на рівні парламентського комітету. Разом з ним і зниження "неоштрафованого порогу" з 20 км/год до 10 км/год, підвищення штрафів за перевищення на 50 км/год до 3400 гривень, посилення кримінальної відповідальності за ДТП, вчинене в стані сп'яніння, і штраф за керування ТЗ після позбавленння права керування до 20400 грн.

Ні, я зовсім не належу до тих істеричних гопніків, які верещать "мєнтиабарзєлі", мовляв, патрульним можна не показувати права як оце опудало на відео. Більше того, я вважаю, що цей провалений законопроект містив багато актуальних положень.

Однак туди додали й багато маячні. Наприклад, в Кримінальний кодекс пропонувалося встромити таку санкцію як позбавлення права керування на десять (!) років, надати поліції право зупиняти транспортний засіб, як раніше "щоб понюхати", при цьому забули про введення обіцяної кримінальної відповідальності з позбавленням волі за повторне водіння у стані сп'яніння.

Законопроектом пропонувалося (спецально для розумників на кшталт Мойгаспадіна з наведеного вище відео) внести зміни до ст. 126 КУпАП та Закону України "Про дорожній рух", зобов'язавши водія постійно тримати руки на кермі і передавати під загрозою штрафу 510 гривень водійське посвідчення поліцейському, але й тут не обійшлося без дурості (хотєлі как лутше а получілось как всєгда) - навіть Головне науково-експертне управління потролило авторів законопроекту, зазначивши, що водій не може постійно тримати руки на кермі транспортного засобу, здійснювати відеозйомку дій поліцейського, і одночасно надавати останньому документи!

Якщо хочете моєї особистої думки - забагато забаганок. Погоджуючись в основному з ідеєю що "треба щось робити", я вважаю, що робити треба з розумом і замість розмірковування над посиленням покарання я б більше засередився на його НЕВІДВОРОТНОСТІ і адекватності.

Наприклад, якомога скоріше вводив автоматичну (тобто, роботами) фіксацію порушень і підвищення чергової річної суми обов'язкового страхування на користь третіх осіб в залежності від кількості і тяжкості скоєних страхувальником порушень, як в США. Щоб сума такого підвищення була вагомою. Ну я ж не можу вчити проФФесіоналів...