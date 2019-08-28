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Обменяют на моряков? Появилась противоречивая информация об освобожденном Вышинском

2.3т Читать материал на украинском

Освобождение из-под стражи бывшего руководителя филиала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского состоялось в рамках обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной.

Речь идет о формате "35 на 35", заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook. Однако, через час после публикации соответствующего поста Сарган удалила его, пишет "Громадське".

Пресс-секретарь также публиковала заявление на согласие в участии в процессе обмена, которое Вышинский, по ее словам, подписал.

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Кирилл Вышинский

news-front.info

Обменяют на моряков? Появилась противоречивая информация об освобожденном Вышинском

Скриншот "Громадського"

Напомним, ранее появилась информация о том, что в списке обмена между РФ и Украиной есть все пленные моряки, которые были захвачены Россией в Керченском проливе.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 28 августа Апелляционный суд в Киеве освободил из-под стражиглавного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Журналист находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди. Он обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

  • Против Вышинского открыли уголовное производство по статье "Государственная измена", также ему инкриминируют действия, направленные на свержение конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и посягательство на территориальную целостность (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Сам подозреваемый обвинения отрицает.

  • При обысках у Вышинского нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Задержанный журналист в 2014 году получил российскую медаль "За заслуги перед отечеством" за освещение аннексии Крыма.

  • Офис президента Украины предложил обмен Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.

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Персоны
Кирилл Вышинский Лариса Сарган
Место
Украина
Теги
Генеральная прокуратура Украины обмен
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Суд, как и сам Вышинсҡий не признал его виновным..Вышинский не хочет никакогоо обмена на бандитов и террористовв.Он хочет отстаивать свою невиновность в суде, в т. Ч. и в ЕСПЧ и требовать компенсацию.от недогосударства.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Прям недогосударство террорист какое-то. Как игиловцев разбомбить всё к чертям и забыть
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