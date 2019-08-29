Обмен заключенными: названы имена предателей Украины, которых отдадут России

Бывшие украинские военные, которые перешили на сторону России, попали в список по обмену между Украиной и РФ.
Об этом сепаратистскому изданию "Крыминформ" рассказал украинский адвокат Валентин Рыбин.
"Из крымчан (в обменном списке) Одинцов и Баранов", – отметил юрист.
Экс-военный Вооруженных сил Украины Александр Баранов был приговорен к 13 годам лишения свободы за измену Родине и дезертирство из украинской армии в Крыму во время захвата полуострова. Максим Одинцов, также являющийся бывшим кадровым военным Украины, за эти же преступления был осужден на 14 лет.
Олександр Баранов та Максим Одинцов
krymsos.com
Также в обменном списке находится экс-боец "Беркута" Александр Саттаров. Известно, что Саттарова, которого судят в Киеве за участие в так называемой "самообороне" Крыма, обменяют на удерживаемого Россией украинского моряка.
Александр Саттаров
Нацполиция
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рыбин рассказал, что Максим Одинцов и Александр Баранов, которых готовят к обмену на украинских политзаключенных в РФ, будут формально помилованы для выхода на свободу. При этом предателей Украины готовят к обмену на украинских политзаключенных в России.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.