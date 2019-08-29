Обмен заключенными: названы имена предателей Украины, которых отдадут России

Бывшие украинские военные, которые перешили на сторону России, попали в список по обмену между Украиной и РФ.

Об этом сепаратистскому изданию "Крыминформ" рассказал украинский адвокат Валентин Рыбин.

"Из крымчан (в обменном списке) Одинцов и Баранов", – отметил юрист.

Экс-военный Вооруженных сил Украины Александр Баранов был приговорен к 13 годам лишения свободы за измену Родине и дезертирство из украинской армии в Крыму во время захвата полуострова. Максим Одинцов, также являющийся бывшим кадровым военным Украины, за эти же преступления был осужден на 14 лет.

Олександр Баранов та Максим Одинцов krymsos.com

Также в обменном списке находится экс-боец "Беркута" Александр Саттаров. Известно, что Саттарова, которого судят в Киеве за участие в так называемой "самообороне" Крыма, обменяют на удерживаемого Россией украинского моряка.

Александр Саттаров Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рыбин рассказал, что Максим Одинцов и Александр Баранов, которых готовят к обмену на украинских политзаключенных в РФ, будут формально помилованы для выхода на свободу. При этом предателей Украины готовят к обмену на украинских политзаключенных в России.

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