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Обмен заключенными: названы имена предателей Украины, которых отдадут России

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Бывшие украинские военные, которые перешили на сторону России, попали в список по обмену между Украиной и РФ.

Об этом сепаратистскому изданию "Крыминформ" рассказал украинский адвокат Валентин Рыбин.

"Из крымчан (в обменном списке) Одинцов и Баранов", – отметил юрист.

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Экс-военный Вооруженных сил Украины Александр Баранов был приговорен к 13 годам лишения свободы за измену Родине и дезертирство из украинской армии в Крыму во время захвата полуострова. Максим Одинцов, также являющийся бывшим кадровым военным Украины, за эти же преступления был осужден на 14 лет.

Олександр Баранов та Максим Одинцов

Олександр Баранов та Максим Одинцов

krymsos.com

Также в обменном списке находится экс-боец "Беркута" Александр Саттаров. Известно, что Саттарова, которого судят в Киеве за участие в так называемой "самообороне" Крыма, обменяют на удерживаемого Россией украинского моряка.

Александр Саттаров

Александр Саттаров

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рыбин рассказал, что Максим Одинцов и Александр Баранов, которых готовят к обмену на украинских политзаключенных в РФ, будут формально помилованы для выхода на свободу. При этом предателей Украины готовят к обмену на украинских политзаключенных в России.

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Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Теги
военнопленные пленные моряки
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