"Обмен спас ему жизнь": израильские врачи прооперировали освобожденного моряка

У одного из военнопленных моряков, командира 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Дениса Гриценко, который вернулся домой в рамках обмена пленными 7 сентября, обнаружили образование в почке. 16 сентября его экстренно прооперировали. Для проведения операции в Украину из Израиля прилетел известный израильский уролог.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников.

Как сообщил наш собеседник, образование у Гриценко было выявлено во время проведения обследования в больнице "Феофания".

Денис Гриценко во время пресс-конференции после освобождения Україна молода

"Стояла задача сохранить почку, удалив при этом образование в ней. На исследованиях оно выглядело как злокачественное. Оно было огромное. И развилось это образование в течение последних нескольких месяцев. Изначально речь шла об удалении пораженной опухолью почки. Но своевременное подключение к процессу обследования израильских медиков дало шанс попробовать прооперировать Дениса. Сделать это было необходимо срочно, чтобы в случае, если процесс злокачественный – он не распространился", - отметил наш собеседник.

Гриценко предстояло провести сложнейшую лапароскопическую операцию. Для консультирования в ее проведении были приглашены израильские специалисты – уролог, старший хирург Первого медицинского центра Тель-Авива и руководитель международного отдела этой больницы Роман Гольдман. В этом медицинском центре проходят обследование и лечение многие политики и звезды шоу-бизнеса из стран бывшего СНГ. При этом спасать украинского моряка оба врача прибыли как волонтеры.

Мама, жена и сестра Дениса Гриценко с украинским врачом, проводившим операцию

"Операция продолжалась около двух часов. Буквально только что она закончилась. Все прошло успешно. Образование удалили и направили в лабораторию. Теперь остается дождаться заключения, которое даст ответ на вопрос, что это за клетки, каков вид и тип образования. Исходя из этой информации будут планироваться дальнейшие шаги. Надеемся, что кроме этой операции больше ничего не потребуется. Образование было локальным, его удалось удалить полностью", - сообщил источник OBOZREVATEL, добавив, что Денис Гриценко после операции чувствует себя хорошо.

По мнению нашего собеседника, очень высока вероятность того, что именно условия, в которых содержали Дениса Гриценко и других украинских моряков в российской тюрьме, спровоцировали появление образования.

Денис Гриценко в российской тюрьме День

"Все заключенные – а тем более, если речь идет о военнопленных, - должны с самого начала проходить медицинское обследование. Это обязательно! Российские тюремщики на это наплевали. Ни Денис Гриценко, ни другие моряки обследованы не были. Никто не знает на 100%, что послужило триггером появления этой опухоли. Возможно, переохлаждение. Возможно, условия содержания. Но то, что опухоль – это последствие плена, это совершенно точно", - рассказал наш источник.

Он также сообщил, что израильских медиков в Украину пригласили из Офиса президента Украины. И что если бы это не было сделано – моряк попросту лишился бы почки. Поскольку такие операции украинские медики делать пока не научились. В случае же, если бы обмен не состоялся или был отложен во времени – вполне возможно, это стоило бы Денису Гриценко жизни.

"Этот обмен спас ему жизнь. И это не преувеличение. Поэтому семья Гриценко очень благодарна и президенту Зеленскому, и заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко за то, что они смогли добиться возвращения Дениса домой и обеспечили ему своевременную помощь", - подчеркнул наш источник.

Израильские медики и дальше будут сопровождать пациента дистанционно – до его полного выздоровления.

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