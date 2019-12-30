"Общество взорвется": Портников указал на ловушку Кремля с обменом для Зеленского

Обмен пленными, который состоялся 29 декабря между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", привел к противоречивым последствиям, срежиссированным Кремлем.

Такое мнение в блоге на своем Telegram-канале высказал публицист Виталий Портников. Он считает, что план РФ направлен на дестабилизацию ситуации в Украине.

"С одной стороны, было бы странно упрекать Владимира Зеленского за естественное желание освободить своих сограждан, которые находятся в тюрьмах "ДНР" и "ЛНР", нередко без суда и следствия и по надуманным причинам...

Среди освобожденных – украинские военные, которых взяли в плен во время боев на Донбассе, журналисты, которых посадили просто за то, что они передавали информацию, активисты", – написал он.

Зеленский на обмене пленными 29 декабря

"С другой стороны – в Кремле уже не впервые используют ситуацию для того, чтобы включить в обменные списки тех, кто не имеет, собственно, никакого отношения к самой процедуре обмена", – добавил журналист.

Он отметил, что в списках появились фамилии людей, не имеющих отношения к войне на востоке Украины, к примеру, "беркутовцев" и террористов, организовавших взрыв в годовщину Майдана в Харькове.

Портников указал на то, что выдачи "беркутовцев" в Кремле требовали давно, но, вероятно, не потому, что "в Москве они кого-то интересуют персонально".

Обмен пленными 29 декабря

"Само освобождение людей, которых обвиняют в убийствах – это то же самое углубление пропасти, которую в Москве продолжают упорно рыть. Пропасти между украинской властью и обществом", – написал публицист. В Кремле, как считает он, поняли, в какую "ловушку" можно заманить Зеленского.

То, что люди оказались дома, Портников назвал позитивным результатом обмена. "Однако это – гуманитарный аспект проблемы. А есть еще и политический: эффект от освобождения пленных скоро исчезнет, а глубина пропасти не изменится", – прогнозирует он.

"При этом Кремль будет действовать в том же духе и дальше – обещая прекратить конфликт или хотя бы "просто прекратить стрелять", побуждать Зеленского к таким решениям, которые будут все в большей степени углублять пропасть и, в конечном счете, вызовут взрыв. На что, собственно, и рассчитывают в Москве", – подытожил Портников.

Обмен пленными 29 декабря Офис президента Украины

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