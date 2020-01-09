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9 января • обновлено в 13:15
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Обмен пленными: журналисты подловили Офис Зеленского на обмане

2.3т
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Обмен пленными, который прошел 29 декабря 2019 года, уступает по количеству заявленным обменам в 2014 и 2015 годах. При этом Офис президента Владимира Зеленского несправедливо именно его называет "крупнейшим в истории Украины".

Об этом пишет Bihus.Info, обращая внимание на то, что в первые годы войны на Донбассе возвращали больше украинцев из плена в ОРДЛО, чем при обмене в конце 2019-го.

"Глава государства о крупнейшем в истории Украины освобождения удерживаемых лиц: Это – большая победа". Этот заголовок в новости на сайте президента не соответствует действительности", – отмечается в статье.

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Обмен пленными

Обмен пленными

"Корреспондент"

По данным журналистов, в этот раз вернулось почти вполовину меньше людей, чем во время двух обменов при президентстве Петра Порошенко.

"Так, 146 удерживаемых граждан Украины освободили 26 декабря 2014 в рамках обмена на блокпосту под Ясиноватой Донецкой области. А 21 февраля 2015 года - вернули 139 украинских военных, которые были заложниками боевиков", – сказано в публикации.

Обмен пленными: журналисты подловили Офис Зеленского на обмане

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек. "Л/ДНР" выдали 124 человека.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
НАДО ВЕРНУТЬ ПЛЕННЫХ РОССИИ!?
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Меренич Михайло
Меренич Михайло
Як завжди брешуть,брешуть,брешуть! Кодло брехунів на чолі із Зеленським.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Меренич Михyйло, ты шо расхрюкался? Кто обидел?
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