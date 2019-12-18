Обмена не будет? Стало известно о провале переговоров ТКГ в Минске

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду, 18 декабря, стороны не смогли договориться по обмену пленными.

Как передает Telegram-канал "Страны" со ссылкой на близкие к переговорному процессу источники, главная причина срыва переговоров в несогласованности формата обмена.

"На заседании... произошел конфликт по вопросу обмена пленными. Украинская сторона предложила формулу "всех осужденных на всех осужденных", вместо прописанной в парижском коммюнике "нормандского формата" формулы "всех установленных на всех установленных" (установленных больше, чем осужденных).

В "ДНР" такое уменьшение числа освобождаемых людей отвергли. В ОБСЕ пытались предложить в качестве компромисса обмен в несколько этапов, но и эта идея не прошла", – пишет Telegram-канал.

Представительница "Донецкой народной республики" Дарья Морозова утверждает, что якобыукраинская сторона "намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров "нормандского формата" в Париже".

Иллюстрация. Обмен пленными Апостроф

Как писал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились об обмене пленными во время переговоров в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

В террористической "ДНР" заявили, что готовы к обмену с Киевом до конца 2019 года. Так называемая омбудсмен "республики" Дарья Морозова отметила, что планируется обмен по формуле "88 на 53".

Зеленский сказал, что новый этап обмена пленными между Украиной и Россией будет осуществляться в три шага: сначала обмен всех установленных, потом обмен после согласования списков Международным комитетом Красного Креста и затем возвращение удерживаемых лиц из России и оккупированного Крыма.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ближайший обмен пленными между Украиной и РФ будет неравным, поскольку у Киева уже нет достаточного обменного фонда. В этой связи украинская сторона готова идти на серьезные уступки агрессору ради спасения максимального количества своих граждан.

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