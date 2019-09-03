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3 сентября • обновлено в 12:12
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Обмен пленными: в Киеве приняли решение по ценному для РФ заключенному

4.2т Читать материал на украинском

Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха — свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, которого хотела обменять РФ.

Об этом сообщил его адвокат Роман Гонтарев, пишет агентство "Украинские новости".

"Ему продлили меру пресечения — арест", — сообщил адвокат. При этом он категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией.

Обмен пленными: в Киеве приняли решение по ценному для РФ заключенному

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В России придумали новую схему обмена пленными с Украиной

Сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа. Все подробности можно прочитать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Значит террорист Сенцов отправляется обратно в тундру досиживать 20 лет.
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