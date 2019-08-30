Обмен пленными: стало известно, где находится Сенцов

Украинский режиссер Олега Сенцова, незаконно осужденный в России, все еще находится в Бутырском изоляторе в Москве.

Об этом сообщил информагентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

"Он еще вчера (29 августа. — Ред.) был помещен в спецблок Бутырского изолятора, известного как СИЗО-2, и по-прежнему находится там", — сказал собеседник.

Олег Сенцов

Относительно противоречивых сведений о месте пребывания Сенцова он добавил: "Во-первых, данная информация строго конфиденциальная, во-вторых, журналисты не могли его обнаружить, поскольку он помещен в спецблок Бутырской тюрьмы, который практически недоступен для других".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в РФ, как он считает, по политическим мотивам.

Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

29 августа появилась информация, что Сенцова этапировали в Москву.

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