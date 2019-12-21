Воры в законе и "беркутята"? Выяснились нюансы обмена пленными с Россией

В Украине достаточно пленных для проведения обмена с Россией, заявил экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Сегодня в тюрьмах достаточно т.н. "обменного материала", – заверил Жебривский в эфире ObozTV, комментируя заявление главы МИД Вадима Пристайко о нехватке "обменного фонда".

"Другой вопрос – что россияне требуют воров в законе, "беркутят" и многих других, которые не имеют никакого отношения к российской агрессии против Украины. Из-за этого, как правило, СБУ и МВД категорически против такого обмена", – уточнил политик.

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Кроме того, по его словам, в Украине работают несколько сотен или даже тысяч агентов ФСБ.

"Нужно продолжать выявлять агентуру, ФСБшников. А их более, чем достаточно. Их достаточно в Службе безопасности Украины и в любых силовых структурах Украины. Поверьте, хватает подозрений и возможностей для выявления такой агентуры. Я думаю, что их сотни, а то и несколько тысяч – тех, кто сегодня функционирует в Украине на разных уровнях", – подчеркнул Жебривский.

Он предположил, что это в Российской Федерации требуют неравноценного обмена.

"Фактически во всех обменах, которые происходили (кроме последнего 35 на 35. – Ред.), Украина получала своих героев в разы меньше, чем отдавала преступников россиянам", – отметил Жебривский.

Также экс-глава Донецкой ОВГА напомнил, что в ОРДЛО и России не подтверждают количество украинских военнопленных в своих тюрьмах.

"Сейчас говорят, что таких военнопленных около 140 человек. А нам говорят, что идентифицировано только 72. Все остальные – они не знают, где, и в этой части подтверждения не дают", – обратил он внимание.

Следующий обмен пленными планируется провести до конца 2019 года novosti-n.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

Обмен пленными по формуле "35 на 35" между Киевом и Москвой состоялся 7 сентября. Тогда в Украину вернулись 24 моряка-военнопленных и другие узники Кремля, среди которых известный режиссер Олег Сенцов.

На нормандской встрече в Париже 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин договорились об очередном раунде обмена пленными. Его планируют осуществить до 31 декабря 2019 года.

В террористической "ДНР" выразили готовность к обмену по формуле "88 на 53".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью заявил, что на следующем обмене будет "неравное количество людей", поскольку в Украине не хватает пленных, чтобы реализовать формулу "один на одного".

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