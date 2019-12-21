Главная Новости
21 декабря • обновлено в 17:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Воры в законе и "беркутята"? Выяснились нюансы обмена пленными с Россией

398
Читать материал на украинском

В Украине достаточно пленных для проведения обмена с Россией, заявил экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Сегодня в тюрьмах достаточно т.н. "обменного материала", – заверил Жебривский в эфире ObozTV, комментируя заявление главы МИД Вадима Пристайко о нехватке "обменного фонда".

"Другой вопрос – что россияне требуют воров в законе, "беркутят" и многих других, которые не имеют никакого отношения к российской агрессии против Украины. Из-за этого, как правило, СБУ и МВД категорически против такого обмена", – уточнил политик.

Новости
Бессмертный назвал главный промах Зеленского в Париже

Кроме того, по его словам, в Украине работают несколько сотен или даже тысяч агентов ФСБ.

"Нужно продолжать выявлять агентуру, ФСБшников. А их более, чем достаточно. Их достаточно в Службе безопасности Украины и в любых силовых структурах Украины. Поверьте, хватает подозрений и возможностей для выявления такой агентуры. Я думаю, что их сотни, а то и несколько тысяч – тех, кто сегодня функционирует в Украине на разных уровнях", – подчеркнул Жебривский.

Новости
ФСБ России попалась на вербовке украинки: видео признания

Он предположил, что это в Российской Федерации требуют неравноценного обмена.

"Фактически во всех обменах, которые происходили (кроме последнего 35 на 35. – Ред.), Украина получала своих героев в разы меньше, чем отдавала преступников россиянам", – отметил Жебривский.

Новости
"Всех на всех": Зеленский рассказал этапы и нюансы нового обмена пленными

Также экс-глава Донецкой ОВГА напомнил, что в ОРДЛО и России не подтверждают количество украинских военнопленных в своих тюрьмах.

"Сейчас говорят, что таких военнопленных около 140 человек. А нам говорят, что идентифицировано только 72. Все остальные – они не знают, где, и в этой части подтверждения не дают", – обратил он внимание.

Следующий обмен пленными планируется провести до конца 2019 года

Следующий обмен пленными планируется провести до конца 2019 года

novosti-n.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Обмен пленными по формуле "35 на 35" между Киевом и Москвой состоялся 7 сентября. Тогда в Украину вернулись 24 моряка-военнопленных и другие узники Кремля, среди которых известный режиссер Олег Сенцов.

  • На нормандской встрече в Париже 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин договорились об очередном раунде обмена пленными. Его планируют осуществить до 31 декабря 2019 года.

  • В террористической "ДНР" выразили готовность к обмену по формуле "88 на 53".

  • Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью заявил, что на следующем обмене будет "неравное количество людей", поскольку в Украине не хватает пленных, чтобы реализовать формулу "один на одного".

Итоги дня на ObozTV смотрите ежедневно по будням в 17:30.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Павел Жебривский Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
военнопленные
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги