В ТКГ озвучили проблему в подготовке обмена пленными с "Л/ДНР"

В Украины есть информация об удерживаемых на территории ОРДЛО гражданах, однако террористы "Л/ДНР" заявляют, что пленные якобы находятся "в розыске".

Об этом "Интерфакс-Украина" 16 июня сообщила представитель Украины в рабочей группе ТКГ по гуманитарным вопросам, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Украинская сторона настаивает на допуске представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) на оккупированную территорию Донбасса для проверки. Доступ незаконные "власти" к местам заключения пока не предоставили.

"Я и господин Кузнецов [представитель Украины в гуманитарной группе ТКГ], который возглавляет объединенный центр по обмену удерживаемыми лицами, встречались с родственниками удерживаемых лиц. В первую очередь, мы просили поддержки у родственников, чтобы они помогли нам давить на ту сторону, чтобы МККК наконец-то проверил места удерживания", – сказала Третьякова.

Она напомнила, что допуск МККК в ОРДЛО был предусмотрен после Парижского саммита в Нормандском формате.

"Сегодня это один из основных камней преткновения в процессе взаимного освобождения. У нас есть определенное количество людей, которых там удерживают, но та сторона нам их не подтверждает", – добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, делегация Украины 11 июня встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Это произошло в Беларуси в рамках рабочего визита в страну.