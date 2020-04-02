Обмен пленными с "Л/ДНР": террористы рассказали, кого отдадут Украине. Появился поименный список

Террористы пророссийских "Л/ДНР" назвали имена тех, кого они хотят отдать в рамках очередного обмена пленными с Украиной.

Полный список огласили представительницы боевиков, так называемые "уполномоченные по правам человека" Дарья Морозова и Ольга Кобцева, передает "Радио Свобода".

В частности, террористы "ДНР" намерены отдать на обмен восемь человек:

Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 года;

Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 года;

Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 года;

Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 года;

Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 года;

Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 года;

Садовский Александр Петрович 12.05.1976 года;

Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 года.

Обмен пленными "Новости Донбасса"

Со стороны террористов "ЛНР" в список внесены 11 человек:

Желдак В. А.

Можаев В. В.

Миронич С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С.В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачный А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились определить список лиц для обмена и новые участки для разведения сил на Донбассе.

Однако 31 марта глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что решение вопросов по возвращению в Украину лиц, подлежащих процедуре обмена пленными, пока затруднено в связи с пандемией коронавируса. По его словам, работа будет возобновлена в ближайшие дни или недели.

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