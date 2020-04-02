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2 апреля • обновлено в 17:57
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Обмен пленными с "Л/ДНР": террористы рассказали, кого отдадут Украине. Появился поименный список

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Террористы пророссийских "Л/ДНР" назвали имена тех, кого они хотят отдать в рамках очередного обмена пленными с Украиной.

Полный список огласили представительницы боевиков, так называемые "уполномоченные по правам человека" Дарья Морозова и Ольга Кобцева, передает "Радио Свобода".

В частности, террористы "ДНР" намерены отдать на обмен восемь человек:

  • Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 года;

  • Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 года;

  • Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 года;

  • Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 года;

  • Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 года;

  • Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 года;

  • Садовский Александр Петрович 12.05.1976 года;

  • Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 года.

Обмен пленными

Обмен пленными

"Новости Донбасса"

Со стороны террористов "ЛНР" в список внесены 11 человек:

  • Желдак В. А.

  • Можаев В. В.

  • Миронич С. В.

  • Полозов Н. Н.

  • Попова А. А.

  • Русинов С.В.

  • Сливка И. Д.

  • Сливка А. Д.

  • Табачный А. Е.

  • Штиль А. П.

  • Яковенко А. А.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР ДНР
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