Обмен пленными с "Л/ДНР": стало известно, кого террористы хотят отдать Украине

Российские террористы "Л/ДНР" назвали имена 19 человек, которых готовы отдать Украине в рамках обмена пленными.

Как сообщает "Радио Свобода", в списке из восьми человек, обнародованном боевиками "ДНР", есть 21-летний военный из 79-й десантно-штурмовой бригады Николай Гриненко. Разведчик попал в плен 23 января 2019 года.

На видео, опубликованном оккупантами, он рассказывал, что подписал контракт зимой 2018 года, а в плен попал во время выполнения боевой задачи.

В свою очередь журналистка Татьяна Катриченко на своей странице в Facebook отметила, что в списках "ДНР" есть еще два воина ВСУ. Это Виктор Шайдов (военнослужащий 53-й бригады, вместе еще с семью сослуживцами попал в плен 22 мая 2019 года) и Александр Садовский. Правда, о нем, подчеркивает она, освобожденные в 2019 году пленники ничего не знают.

"Еще пятерых (Алакоза – вероятно перевозчик, Илюхина, Карася – бывший милиционер, Костева, Помеляйко) Украина до недавнего времени не запрашивала. То есть родственники этих людей не обращались в СБУ, чтобы попасть в списки. А это значит – боевики по собственной инициативе пытаются передать под видом шпионов и диверсантов людей, которые совершали другие преступления на неподконтрольных территориях", – пишет жутрналистка.

Что касается группировки "ЛНР", то там Украине намерены выдать 11 человек. Среди фамилий, названных террористами, были, в частности, те, кого незаконно удерживают в Славяносербской колонии №60. Она находится в поселке Лозовское Луганской области.

Речь идет о 23-летнем студенте Луганского колледжа культуры и искусств Сергее Русинове, 34-летнем жителе Первомайска Виталии Желдаке, перевозчике из Должанска (Свердловска) Александре Яковенко и 57-летнем луганчанине Сергее Мирониче.

Последнего подконтрольные России боевики обвинили в "госизмене". Его задержали на День Независимости в 2016 году после того, как мужчина якобы пытался заминировать луганскую нефтебазу. Почти через год, в июле 2017 года, так называемый "военный суд" незаконно приговорил Миронича к 20 годам лишения свободы.

Что касается Желдака, то его незаконно задержали в мае 2017 года. В так называемом "МГБ ЛНР" заявили, что мужчина не просто сотрудничал с украинскими спецслужбами – он якобы был наркозависимым, а со спецслужбами работал под позывным "Стахановец", чтобы ему позволяли получать замещающую терапию в одной из больниц Лисичанска. Желдака обвинили в сборе "разведывательной информации". Он также находится в Славяносербской колонии №60.

Виталий Желдак "Радио Свобода"

Журналистка Катриченко также узнала информацию о братьях Александре и Иване Сливках. По ее словам, их задержали в Луганске якобы при попытке совершить диверсию. Но люди, которые освободились, удивляются, почему они попали в список, ведь занимались разбоем. Еще один человек, которого хотят обменять террористы, – Николай Полозов (позывной "Акация"), который в "ЛНР" получил 12 лет тюрьмы.

"Из открытых источников можно еще узнать об Алевтине Поповой. Ее также "осудили" на 12 лет. Боевики говорят, что женщина среди боевиков искала кандидатов для сотрудничества с СБУ или участников программы службы "Тебя ждут дома", – пишет Катриченко.

Вместе с тем, в списки обмена по неизвестным причинам не попал Валерий Матюшенко, который в плену группировки "ДНР" находится с июля 2017-го, житель Донецка Григорий Синченко, второй раз попавший в плен к боевикам, а также научный сотрудник из Горловки Елена Пех, которую удерживают в застенках с августа 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились определить список лиц для обмена и новые участки для разведения сил на Донбассе.

Однако 31 марта глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что решение вопросов по возвращению в Украину лиц, подлежащих процедуре обмена пленными, пока затруднено в связи с пандемией коронавируса. По его словам, работа будет возобновлена в ближайшие дни или недели.

2 апреля террористы "Л/ДНР" обнародовали поименные списки, кого готовы отдать Украине на обмен.

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