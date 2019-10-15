Обмен пленными: Россия согласилась выдать украинца

Осужденный в России за якобы шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко будет включен в список для нового обмена заключенными между Москвой и Киевом.

Об этом заявил адвокат Дмитрий Динзе. "Да, Давыденко включен", — сказал он, сообщает "Интерфакс-Украина".

15 октября также состоялось заседание Верховного суда России по делу Давыденко. Было решено смягчить осужденному украинцу наказание, сократив срок его отбывания на три с половиной года.

Константин Давыденко Крым.Реалии

Теперь он приговорен к семи годам лишения свободы, в остальном решение предыдущей судебной инстанции осталось без изменений.

Давыденко задержали в феврале 2018 года в Симферополе. Приговор ему был вынесен в июне 2019 года. РФ признала крымчанина виновным по статье 276 ("Шпионаж") УК РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории России и в оккупированном Крыму остаются еще более 110 пленных украинцев. Украинская власть продолжает активную работу над тем, чтобы освободить и вернуть домой из РФ всех граждан страны.

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