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19 сентября • обновлено в 15:43
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Обмен пленными России и Украины: появились обнадеживающие данные

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Первый президент Украины и ее представитель на переговорах Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма встретился с координатором гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фиршем.

Стороны обсудили взаимное одновременное освобождение удерживаемых Россией и Украиной лиц, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"В разговоре приняла участие представительница Украины в гумантираной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская", – отметила Олифер.

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Она также уточнила,что встреча прошла 19 сентября.

Леонид Кучма

Леонид Кучма

Фокус.ua

Как писал OBOZREVATEL, новый обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже после саммита в "нормандском формате", который запланирован до конца октября.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко уточнил, что обмен пленными по формуле "все на всех" невозможен, так как в таком случае в списки попадут криминальные авторитеты.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Леонид Кучма Валерия Лутковская
Место
Украина
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