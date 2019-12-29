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29 декабря • обновлено в 10:26
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Обмен пленными: появились первые фото с украинцами

1.5т
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В сети опубликованы первые фото с украинцами, которые участвуют в обмене пленными с самопровозглашенными "Л/ДНР".

Как заявила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева, ожидается ответ от украинской стороны о готовности к обмену, передает "РИА Новости".

Обмен пленными - первые фото

Обмен пленными - первые фото

РИА Новости

По предварительной информации, время начала мероприятия – 11:00. Обмен должен пройти в серой зоне. После этого участников должны доставить в "Борисполь".

Как стало известно, из бахмумскогл СИЗО вывезли около 70 представителей "Л/ДНР" для обмена.

Обмен пленными - первые фото

Обмен пленными - первые фото

Обмен пленными: появились первые фото с украинцами
Обмен пленными - первые фото

Обмен пленными - первые фото

РИА Новости

Обмен пленными - первые фото

Обмен пленными - первые фото

РИА Новости

Обмен пленными - первые фото

Обмен пленными - первые фото

"Железный ээк" – телеграмм

Обмен пленными - первые фото

Обмен пленными - первые фото

"Железный ээк" – телеграмм

Все подробности о том, как проходит обмен пленными с "Л/ДНР", можно прочитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

  • Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.

  • Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Тег
обмен
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