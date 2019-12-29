Обмен пленными: появились первые фото с украинцами

В сети опубликованы первые фото с украинцами, которые участвуют в обмене пленными с самопровозглашенными "Л/ДНР".
Как заявила представитель "ЛНР" в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ольга Кобцева, ожидается ответ от украинской стороны о готовности к обмену, передает "РИА Новости".
Обмен пленными - первые фото
РИА Новости
По предварительной информации, время начала мероприятия – 11:00. Обмен должен пройти в серой зоне. После этого участников должны доставить в "Борисполь".
Как стало известно, из бахмумскогл СИЗО вывезли около 70 представителей "Л/ДНР" для обмена.
Обмен пленными - первые фото
Обмен пленными - первые фото
РИА Новости
Обмен пленными - первые фото
РИА Новости
Обмен пленными - первые фото
"Железный ээк" – телеграмм
Обмен пленными - первые фото
"Железный ээк" – телеграмм
Все подробности о том, как проходит обмен пленными с "Л/ДНР", можно прочитать по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.
Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение обмена 29 декабря.
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