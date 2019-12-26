В списках 200 человек: росСМИ назвали место нового обмена пленными

Новый обмен пленными между Киевом и ОРДЛО должен состояться в воскресенье, 29 декабря, на КПП "Майорск" под Горловкой (Донецкая область).

Об этом сообщило российское издание МК со ссылкой на источник в минской группе. Отмечается, что в ходе процесса возникли некоторые сложности, связанные с тем, что часть пленных отказываются участвовать в обмене.

РосСМИ также заявляет, что в списках на обмен якобы были указаны жители Киева, осужденные в Украине за коррупционные преступления.

По данным издания, всего будут обменены около 200 человек, хотя стороны надеялись на 300.

Иллюстрация. Обмен пленными Апостроф

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