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26 декабря • обновлено в 18:35
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В списках 200 человек: росСМИ назвали место нового обмена пленными

1.4т
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Новый обмен пленными между Киевом и ОРДЛО должен состояться в воскресенье, 29 декабря, на КПП "Майорск" под Горловкой (Донецкая область).

Об этом сообщило российское издание МК со ссылкой на источник в минской группе. Отмечается, что в ходе процесса возникли некоторые сложности, связанные с тем, что часть пленных отказываются участвовать в обмене.

РосСМИ также заявляет, что в списках на обмен якобы были указаны жители Киева, осужденные в Украине за коррупционные преступления.

Новости
Адвокат заявил, что экс-беркутовцев вычеркнули из списков на обмен

По данным издания, всего будут обменены около 200 человек, хотя стороны надеялись на 300.

Иллюстрация. Обмен пленными

Иллюстрация. Обмен пленными

Апостроф

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Обмен пленными Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Горловка
Теги
Новости ДНР Новости Донбасса обмен Новости ЛНР
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Рагули тикайте по домам и закрывайтесь на два замка, а то как в прошлый раз поймают и выдадут за сепаратюг.
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