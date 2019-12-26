В списках 200 человек: росСМИ назвали место нового обмена пленными

Новый обмен пленными между Киевом и ОРДЛО должен состояться в воскресенье, 29 декабря, на КПП "Майорск" под Горловкой (Донецкая область).
Об этом сообщило российское издание МК со ссылкой на источник в минской группе. Отмечается, что в ходе процесса возникли некоторые сложности, связанные с тем, что часть пленных отказываются участвовать в обмене.
РосСМИ также заявляет, что в списках на обмен якобы были указаны жители Киева, осужденные в Украине за коррупционные преступления.
По данным издания, всего будут обменены около 200 человек, хотя стороны надеялись на 300.
Иллюстрация. Обмен пленными
Апостроф
Как сообщал OBOZREVATEL:
О том, что стороны согласовали обмен до конца 2019 года, 23 декабря сообщила Дарка Олифер – пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.
Как признался советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, переговоры были сложными и продолжались около 4 часов.
Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская рассказала, что Киеву вернут граждан, которые провели 4 года в плену террористов.
Позже OBOZREVATEL стало известно, что Украине будут возвращены с ОРДЛО до 30 пленных.
В "ДНР" заявили, что обмен произойдет 29 декабря.
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