Закончился первый этап обмена пленными с "ДНР": как это было

Между Украиной и террористами, оккупировавшими некоторые районы Донбасса, частично прошел очередной этап обмена удерживаемой лиц на КПВВ "Майорск".

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях.

Российские СМИ, которые вели трансляцию несмотря на карантин, и ресурсы сепаратистов сообщили о завершении первого этапа – обмена с "ДНР". Начало процесса в "ЛНР" запланировано на вторую часть дня 16 апреля.

Обмен пленными на Донбассе

"Учитывая карантинные ограничения, которые действуют в государстве, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию", – говорится в сообщении.

Обмен удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".

"Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России. Следует помнить, что обнародование в СМИ имена тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение", – подчеркнули в ОП.

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что с временно оккупированной территории Донецкой области будет возвращено 9 граждан Украины. Среди них – военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов, который попал в плен в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром террористическая "ДНР" доставила к контрольно-пропускному пункту "Горловка" автобус с участниками процесса обмена.

Ранее появился список из более 30 украинцев, которые находятся в плену у боевиков. Среди них есть военнослужащие.

Напомним, это третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго – в декабре – удалось вернуть 76 граждан.