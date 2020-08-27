"Отдаем боевиков – получаем уголовников". Что присходит с обменом пленными и почему власть пиарится на беде

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что в ближайшее время из плена будут освобождены все украинцы.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак недавно в очередной раз анонсировал "масштабный обмен" в формате 100 на 100. Однако вероятность того, что мы отдадим всех запрашиваемых Россией террористов, а заберем помимо патриотов обычных уголовников – довольно велика.

Как формируются списки на обмен и почему вместо настоящих патриотов в Украину попадают случайные лица – читайте в материале OBOZREVATEL.

Обмен любит тишину

О том, что в течение ближайших недель Украина надеется на обмен, Андрей Ермак сообщил в комментарии Reuters во время визита на Донбасс 6 августа. Заявил спустя несколько дней после задержания в Беларуси "вагнеровцев" и накануне разгоревшегося в Украине скандала о возможной госизмене, главную роль в которой отводят как раз Ермаку.

Напомним, в адрес главы ОП прозвучали обвинения в срыве беспрецедентной спецоперации наших спецслужб, которую якобы Андрей Ермак сорвал, чтобы не портить отношения с Россией. И в последнее время Ермак все чаще фигурирует в контексте отстаивания интересов РФ.

Если проанализировать события в данном контексте, время для обмена несомненно удачное. А вот состоится он или нет, уже другой вопрос, гадать – дело неблагодарное.

С самого начала войны различные ведомства и службы старались в этих вопросах действовать максимально осторожно и тихо, так как огласка только вредит. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась: за неимением "громких побед" обмен пленными, который власть политкорректно называет "обмен удерживаемыми лицами", нужен как никогда.

На оккупированной части Донбасса местная "власть" каждый анонс Украины о грядущем обмене комментирует не иначе, как "самоуверенные действия Киева" и "глава офиса украинского президента выдает желаемое за действительное". А родственники украинцев, томящихся в плену, снова хватаются за корвалол.

Надежда не для всех

Ермак заявил, что Киев передал посредникам в ОБСЕ список из примерно 100 человек. Сразу возникает вопрос: а почему именно сто? По данным СБУ, на территории оккупированных частей Донецкой и Луганской областей по состоянию на 14 августа незаконно удерживают 235 человек.

Источник OBOZREVATEL в спецслужбе говорит, что и эта цифра неокончательная – количество сидящих "на подвале" может быть намного больше.

"Дело в том, что 235 – это те лица, об исчезновении которых заявили их родственники и подтвердили в "ДНР" и "ЛНР". Но если боевики не признают нахождение человека у них, то появляются "нюансы". Хуже всего то, что в списки на обмен эти непризнанные попасть не могут", – рассказал наш собеседник.

"Сюрпризы" последних обменов

Еще в марте Андрей Ермак заявлял, что "в ближайшее время Украина вернет всех граждан, незаконно удерживаемых на оккупированном Донбассе".

Тогда в списке на обмен фигурировало более 200 человек. По словам главы ОП, договоренность была достигнута на заседании Трехсторонней контактной группы. В консультациях в Минске вместе с Андреем Ермаком принимал участие и заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. После увольнения Владислава Суркова в феврале этого года Козак "получил в наследство" полномочия курировать "украинское направление", включая координацию подконтрольных Кремлю "республик".

Однако несмотря на обещания "глобального" обмена во время последнего – 16 апреля – из плена освободили всего 20 украинцев, а отдали "ДНР" и "ЛНР" 14 человек.

Последний обмен "удерживаемыми лицами" произошел 16 апреля

Но тут речь даже не в количестве – ведь жизнь каждого украинца, как не устает декларировать Офис президента, бесценна. Однако какими соображениями руководствуются выбирая, кто таки пойдет на обмен – тайна за семью печатями.

Собеседник OBOZREVATEL утверждает, что последнее слово в процессе обмена пленными за Кремлем (напомним, куратор "украинского направления" – Козак). Однако от нашей стороны, по мнению источника, не видно планомерных, четких шагов в вопросе, кого же нужно вызволить из плена в первую очередь.

"Ситуация очень странная. Я скажу циничную вещь, но среди освобожденных наших есть "случайные пассажиры". Объясню доступно: на оккупированной территории сотни тысяч заложников из гражданского населения. Бери любого уголовника, попавшегося, например, на краже и втюхивай Украине – мол, видите, мы же идем навстречу? Но это единичные случаи, чаще включают в списки обычных "бизнесюков" – их там так называют. То есть, кидают "на подвал" какого-нибудь местного предпринимателя, обвиняют в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, обвиняют в "терроризме", а потом "судят".

Дают понять, что попасть в списки на обмен – единственный шанс выйти на свободу, а то и вообще остаться в живых.

Боевики работают грамотно, жертву доводят до кондиции, а родственники, конечно, начинают собирать деньги. За включение в список на обмен пленными на подконтрольной России территории Донбасса требуют от 20 до 50 тысяч долларов. Несколько лет назад порядок цен был ниже", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Попасть в список на обмен – иногда единственная надежда остаться в живых

Во время последнего обмена, который состоялся 16 апреля, Украина отдала 14 осужденных по тяжелым статьям – терроризм и госизмена (среди них инструктор батальона "Сомали", готовивший теракты в Запорожье преступник и другие). Мы же в нагрузку к настоящим патриотам Украины получили и очень неоднозначных "пленников".

Например, боевики отпустили подозреваемого в дезертирстве бойца ВСУ, а также бывшего милиционера, подозреваемого в убийстве беременной женщины в Донецке. Отпустили и двух перевозчиков, которые организовали бизнес на поездки с подконтрольной Украине территории на оккупированную и обратно.

Также отдали Украине жителя Харьковской области, который с началом "русской весны" приехал на Донбасс, чтобы помочь бороться с "украинскими фашистами". И даже двух мужчин из Луганской области, промышляющими разбойными нападениями.

Настоящие патриоты Украины, военнопленные и политузники могут много лет находиться в заточении, подвергаться пыткам и издевательствам без надежды на свободу, если только Украина не начнет по-настоящему биться за тех, кто ее не предал. А пока получается, что неравноценные обмены могут происходить бесконечно.

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