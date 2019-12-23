Большой обмен пленными: СМИ узнали первые имена

Украинская сторона планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014 года.

Об этом со ссылкой на два приближенные к судебному делу источника сообщает hromadske.

Отмечается, что этим экс-"беркутовцам" готовят изменение меры пресечения, о чем должны ходатайствовать прокуроры. Соответствующее распоряжение они якобы получили от руководства Генпрокуратуры.

Обмен пленными: "Л/ДНР" выдадут экс-"беркутовцев" golos.ua

"Решение об обмене бывших "беркутовцев" приняло высшее руководство страны", – рассказал источник.

Так, 24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской, на нем прокуроров якобы обязывают изменить меру пресечения обвиняемым.

Вероятнее всего, речь идет об Олеге Янишевском, Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко.

Александр Маринченко УНИАН

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря Маринченко отпустили из СИЗО, где он провел несколько лет, под домашний арест.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!