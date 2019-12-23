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23 декабря • обновлено в 17:34
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Большой обмен пленными: СМИ узнали первые имена

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Украинская сторона планирует передать террористам "Л/ДНР" в процессе обмена пленными бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстреле активистов на Институтской 20 февраля 2014 года.

Об этом со ссылкой на два приближенные к судебному делу источника сообщает hromadske.

Отмечается, что этим экс-"беркутовцам" готовят изменение меры пресечения, о чем должны ходатайствовать прокуроры. Соответствующее распоряжение они якобы получили от руководства Генпрокуратуры.

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Обмен пленными: "Л/ДНР" выдадут экс-"беркутовцев"

Обмен пленными: "Л/ДНР" выдадут экс-"беркутовцев"

golos.ua

"Решение об обмене бывших "беркутовцев" приняло высшее руководство страны", – рассказал источник.

Так, 24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской, на нем прокуроров якобы обязывают изменить меру пресечения обвиняемым.

Вероятнее всего, речь идет об Олеге Янишевском, Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко.

Александр Маринченко

Александр Маринченко

УНИАН

Напомним, Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря Маринченко отпустили из СИЗО, где он провел несколько лет, под домашний арест.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Обмен пленными Расстрелы на Майдане
Место
Украина
Тег
Майдан
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А военнопленные РФ где?)))))
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