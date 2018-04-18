Обмен пленными: Геращенко сделала важное заявление о россиянах

Россия не проявила никакого интереса к своим гражданам, сосланным на Донбасс, а в вопросе освобождения украинских заложников в РФ нет прогресса.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-спикер Верховной Рады, участник мирных переговоров в Минске Ирина Геращенко по итогам заседания гуманитарной группы в Минске.

"Еще раз подчеркнула готовность украинской стороны как можно быстрее передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности в обмен на украинцев в РФ. Мы не получили ответа на это предложение", – заявила Геращенко

Она отметила, что представители ОРДЛО продолжают включать этих русских в свои списки как "ополченцев - жителей молодых республик".

"РФ пока не проявляет никакого интереса к своим гражданам, сосланным в Украину. В вопросе освобождения заложников пока без прогресса: нам не подтверждают десятки наших граждан, не дают по ним информацию, зато упорно требуют отдать "беркутовцев" и других, причастных к действиям минских соглашений. Поэтому здесь будем продолжать работу для поиска компромисса и сближения позиции для результата", – подчеркнула она.

Геращенко добавила, что есть прогресс в вопросе реконструкции полностью разрушенного моста в Станице Луганской, к ремонту которого готов подключиться МККК.

"В других группах и на ТКГ обсуждались вопросы безопасности, восстановление мобильной связи, экологические проблемы, в частности опасность затопления шахт, в т.ч с радиоактивными отходами, "Юнком". Нас возмущает ежедневное нарушение режима тишины, убийства и ранения украинцев, нарушение пасхального перемирие, продержалось всего 10 минут", - резюмировала она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее представитель террористов "ЛНР" рассказала об утверждении списка пленных, подлежащих обмену.