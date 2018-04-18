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Обмен пленными: Геращенко сделала важное заявление о россиянах

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Россия не проявила никакого интереса к своим гражданам, сосланным на Донбасс, а в вопросе освобождения украинских заложников в РФ нет прогресса.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-спикер Верховной Рады, участник мирных переговоров в Минске Ирина Геращенко по итогам заседания гуманитарной группы в Минске.

"Еще раз подчеркнула готовность украинской стороны как можно быстрее передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности в обмен на украинцев в РФ. Мы не получили ответа на это предложение", – заявила Геращенко

Она отметила, что представители ОРДЛО продолжают включать этих русских в свои списки как "ополченцев - жителей молодых республик".

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"РФ пока не проявляет никакого интереса к своим гражданам, сосланным в Украину. В вопросе освобождения заложников пока без прогресса: нам не подтверждают десятки наших граждан, не дают по ним информацию, зато упорно требуют отдать "беркутовцев" и других, причастных к действиям минских соглашений. Поэтому здесь будем продолжать работу для поиска компромисса и сближения позиции для результата", – подчеркнула она.

Геращенко добавила, что есть прогресс в вопросе реконструкции полностью разрушенного моста в Станице Луганской, к ремонту которого готов подключиться МККК.

"В других группах и на ТКГ обсуждались вопросы безопасности, восстановление мобильной связи, экологические проблемы, в частности опасность затопления шахт, в т.ч с радиоактивными отходами, "Юнком". Нас возмущает ежедневное нарушение режима тишины, убийства и ранения украинцев, нарушение пасхального перемирие, продержалось всего 10 минут", - резюмировала она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее представитель террористов "ЛНР" рассказала об утверждении списка пленных, подлежащих обмену.

Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на Обозревателе.

Тема
Обмен пленными
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
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