Обмен пленными: Bellingcat связал скандал с крушением Boeing

Основатель британского расследовательского издания Bellingcat Элиот Хиггинс считает, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу сбитого над Донбассом пассажирского самолета в обмен на освобождение украинских заключенных.

Об этом он написал в своем Twitter, комментируя обменный процесс между Украиной и Россией.

"Говорят, что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем MH17, передают России в обмен на украинцев, задержанных Россией. Довольно безвольная сделка украинского правительства, которая повлияет на судебное дело MH17", - написал он.

Rumour is the recently arrested Vladimir Tsemakh, believed to be a key MH17 witness, is being given to Russia in exchange for Ukrainians detained by Russia. A rather spineless deal by the Ukrainian government that will impact the MH17 legal case. https://t.co/ZnrAxlZmSv