Обмен пленными: Bellingcat связал скандал с крушением Boeing

Основатель британского расследовательского издания Bellingcat Элиот Хиггинс считает, что Украина согласилась выдать России ключевого свидетеля по делу сбитого над Донбассом пассажирского самолета в обмен на освобождение украинских заключенных.

Об этом он написал в своем Twitter, комментируя обменный процесс между Украиной и Россией.

"Говорят, что недавно арестованного Владимира Цемаха, который считается ключевым свидетелем MH17, передают России в обмен на украинцев, задержанных Россией. Довольно безвольная сделка украинского правительства, которая повлияет на судебное дело MH17", - написал он.

Катастрофа Boeing 777 в Донецкой области 24 канал

Rumour is the recently arrested Vladimir Tsemakh, believed to be a key MH17 witness, is being given to Russia in exchange for Ukrainians detained by Russia. A rather spineless deal by the Ukrainian government that will impact the MH17 legal case. https://t.co/ZnrAxlZmSv — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 30, 2019

Напомним, что между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.

Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности.

Сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа. Все подробности можно прочитать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!