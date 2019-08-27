Обмен пленными: адвокат россиян назвал четкие сроки

Украина и Россия уже во вторник, 27 августа, восстановят подготовку к обмену заключенными, а их возвращения на родину планируется провести до конца недели.

Такое заявление сделал правозащитник россиян, находящихся в украинских тюрьмах, Валентин Рыбин, пишут "Известия". Ссылаясь на собственные источники, там отметили, что сейчас идет финальная работа по согласованию окончательного перечня лиц.

"Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника восстановится активная работа, и начнутся сдвиги. Так или иначе, вскоре все должно произойти", - рассказал Рыбин.

Пленные украинские моряки 24 канал

Среди прочего речь идет о том, что сейчас стороны также решают проблему снятия всех обвинений с лиц, освобожденных на обмен. По словам Рыбина, у тех, кто будет в итоге отправлен на родину, не должно повторно возникнуть проблем с законом из-за прежних обвинений.

"Мы занимаемся вопросом процессуальной очистки тех, кто будет проходить через обмен. Это должно произойти. Со вторника процедура подготовки людей к обмену будет продолжена", - отметил адвокат россиян.

Также неизвестными остаются окончательные цифры. По словам одного из близких к процессу собеседников, "формула, которая фигурирует в СМИ - 33 на 33 - условная, поскольку по некоторым людям до сих пор нет ясности".

Рыбин также отметил, что объявленные цифры нельзя называть окончательными.

Правозащитник россиян добавил, что окончательный перечень обсуждается в процессе ежедневной работы. Приведенная формула не является конечной, "поскольку людей может быть больше, или меньше".

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона подтвердила информацию насчет возможного обмена с Украиной в ближайшее время. Об этом же заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен может состояться до конца августа — в 28-29 числах. Стороны обсуждают схему обмена 33 на 33.

Среди тех, кого могут вернуть Украине — Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также кто-то из пленных моряков.

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