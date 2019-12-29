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29 декабря • обновлено в 13:28
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С пакетами – на выход: в сети показали, кого Украина выдает "Л/ДНР"

3.4т
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В сети показали участников обмена пленными, которых Украина передаст террористам "Л/ДНР".

Фото появились в Telegram-каналах сепаратистов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как удерживаемые лица с сумками и пакетами направляются, вероятно, на верификацию.

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В сети показали, кого Украина выдает "Л/ДНР"

В сети показали, кого Украина выдает "Л/ДНР"

Telegram-канал сепаратистов

С пакетами – на выход: в сети показали, кого Украина выдает "Л/ДНР"

Telegram-канал Черговий ООС

С пакетами – на выход: в сети показали, кого Украина выдает "Л/ДНР"

Telegram-канал Черговий ООС

С пакетами – на выход: в сети показали, кого Украина выдает "Л/ДНР"

Telegram-канал Черговий ООС

С пакетами – на выход: в сети показали, кого Украина выдает "Л/ДНР"

Telegram-канал Черговий ООС

С пакетами – на выход: в сети показали, кого Украина выдает "Л/ДНР"

Telegram-канал Черговий ООС

С пакетами – на выход: в сети показали, кого Украина выдает "Л/ДНР"

Telegram-канал Черговий ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились также первые снимки украинских пленных, которых выдадут Киеву.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
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7
Комментарии
38
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
палец в жопу себе засунь, падло!
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза поменяла фото
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Santi Amonito
Santi Amonito
Канешна "граждане" Украины и, после освобождения оккупированных территорий от к@цапского агрессора и оккупанта, эти "граждане" оттарабанят свои сроки за тер_роризм, по вине эрэфии, по полной - дела-то против них не закрыты.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Santi Amonito, можешь губу закатать ибо все останется по старому по сути украина потеряла эти территории
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