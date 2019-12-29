С пакетами – на выход: в сети показали, кого Украина выдает "Л/ДНР"

В сети показали участников обмена пленными, которых Украина передаст террористам "Л/ДНР".

Фото появились в Telegram-каналах сепаратистов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как удерживаемые лица с сумками и пакетами направляются, вероятно, на верификацию.

В сети показали, кого Украина выдает "Л/ДНР" Telegram-канал сепаратистов

Telegram-канал Черговий ООС

Telegram-канал Черговий ООС

Telegram-канал Черговий ООС

Telegram-канал Черговий ООС

Telegram-канал Черговий ООС

Telegram-канал Черговий ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились также первые снимки украинских пленных, которых выдадут Киеву.

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