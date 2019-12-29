С пакетами – на выход: в сети показали, кого Украина выдает "Л/ДНР"

В сети показали участников обмена пленными, которых Украина передаст террористам "Л/ДНР".
Фото появились в Telegram-каналах сепаратистов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, как удерживаемые лица с сумками и пакетами направляются, вероятно, на верификацию.
В сети показали, кого Украина выдает "Л/ДНР"
Telegram-канал сепаратистов
Telegram-канал Черговий ООС
Telegram-канал Черговий ООС
Telegram-канал Черговий ООС
Telegram-канал Черговий ООС
Telegram-канал Черговий ООС
Telegram-канал Черговий ООС
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились также первые снимки украинских пленных, которых выдадут Киеву.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.