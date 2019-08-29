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Обмен начался! В сети сообщили о возвращении узников Кремля Украине

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Украинские политзаключенные, которые незаконно удерживаются в России, должны вернуться на родину 30-31 августа.

Речь идет о 35 украинцах. Об этом сообщают "Вести", ссылаясь на источник, близкий к переговорному процессу. О начале процесса обмена написали и некоторые Telegram-каналы, в частности, "НЕЗЫГАРЬ", специализирующийся на инсайдах из Кремля.

Последний утверждает, что колонна автозаков с украинскими заключенными в сопровождении вертолетов выехала из Лефортово в подмосковный аэродром Остафьево.

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Иллюстрация. Заключенный

Иллюстрация. Заключенный

mspravka.info

Оппозиционный российский политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев на странице в Facebook также сообщил о начале обмена. "Держим кулаки!" – написал он.

По словам источника "Вестей", активизация обмена началась 29 августа во второй половине дня.

В то же время адвокат Валентин Рыбин не подтвердил журналистам активизацию процесса. По его словам, заключенные с украинской стороны 29 августа находились в местах пребывания.

Отметим, российская газета "Коммерсант" передает, что пленных украинцев, если от них поступят обращения, могут помиловать указом президента РФ Владимира Путина в обмен на помилованных россиян.

При этом несколько человек, в том числе режиссер Олег Сенцов, отказались просить помилования, поскольку это будет означать признание вины. Некоторые другие украинцы, по данным издания, отказались участвовать в обмене.

Политзаключенных, которые находятся под следствием в России, могут передать украинскому суду, который, как предполагается, продолжит рассмотрение "дел". В частности, в Киев могут передать уголовное дело 24 моряков, задержанных в Керченском проливе.

Обмен начался! В сети сообщили о возвращении узников Кремля Украине

Скриншот

Обмен начался! В сети сообщили о возвращении узников Кремля Украине

Скриншот

Напомним, ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников заявил, что незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко доставили из колонии в СИЗО "Лефортово".

В следственном изоляторе также находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов (всего, по данным Мельникова, – 30 человек).

В Москву из ИК-8 перевезли и режиссера Олега Сенцова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российская сторона подтвердила информацию насчет возможного обмена пленными с Украиной в ближайшее время.

  • Об этом же заявил президент Украины Владимир Зеленский.

  • Стороны обсуждают схему обмена 33 на 33. Среди тех, кого могут вернуть Украине – Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также некоторые из пленных моряков.

Обмен начался! В сети сообщили о возвращении узников Кремля Украине

24 канал

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Темы
Украинские политзаключенные в России Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости России обмен военнопленные пленные моряки
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росиии смерть росийским окупантам
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
32 августа)))))))))) обоз ты бы хоть закусывал
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