Обмен на Сенцова: у Вышинского отреагировали

Заявление офиса президента Украины об обмене руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на узника Кремля Олега Сенцова — это информационный вброс.

Об этом заявил адвокат Андрей Доманский, отметив, что нужны юридические основания, передают "РИА Новости".

"Это информационный повод, который кинут в систему. Что будет — не знаю. Я не являюсь участником политических переговоров между Украиной и Россией. Выполняю функции адвоката и защитника, руководствуюсь исключительно законом Украины", — сказал он.

Говоря о намерении ходатайствовать об изменении журналисту меры пресечения, Доманский отметил, что "помещение Вышинского под личное поручительство не будет означать его освобождения".

"Он же все равно будет находиться под мерой пресечения, которая не позволяет ему выезжать, передвигаться. Единственное, что меняется, — место его нахождения", —пояснил Доманский.

По его словам, "полное освобождение Кирилла Вышинского — это закрытие в отношении него уголовного преследования".

"Прокуратура имеет право отозвать свой обвинительный акт и считать, что поспешила с необоснованными (обвинениями). Особенно, если учесть, что обвинение необоснованное... Если есть политическая воля, это хорошо, но для этого должны быть юридические основания. Но политическая воля не может воздействовать на суды, закон. Украина – правовое государство, где в первую очередь руководствуются законом. Даже если есть какая-то политическая воля, она должна быть в рамках законодательных актов Украины", — заключил он.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что мера пресечения Вышинскому должна быть изменена без всяких предварительных условий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Кирилл Вышинский, которого судят за госизмену, важен для президента России Владимира Путина, так как его можно обменять на многих украинских политзаключенных.

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