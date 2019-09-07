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8 сентября • обновлено в 11:08
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"Обмен мог сорваться": Зеленский откровенно рассказал о выдаче Цемаха

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей террориста "ДНР", свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.

Подробности глава государства рассказал на брифинге 7 сентября после встречи украинских пленных в аэропорту "Борисполь".

"Его допросили и не только перед возвращением. Мы все, что нас попросили, сделали, это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен", – поделился Зеленский.

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Зеленский рассказал, что было с Цемахом перед обменом

Зеленский рассказал, что было с Цемахом перед обменом

Президент отметил, что следователи из Нидерландов выполнили все необходимые следственные действия при участии Цемаха.

Отметим, сразу после обмена Нидерланды официально потребовали от России выдать террориста.

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Темы
Обмен пленными На Донбассе сбит Boeing-777
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Цемах
Место
Украина
Тег
Боинг МН17
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Что нужно было сделать по Цемаху то Украина всё выполнила, теперь РФ должна выдать его Голландии для следственных действий. Но даже если РФ его и не выдаст, что вероятнее всего, то его показания уже есть и сомневаться что кремль не причастен уже не приходится.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
статья в норме,но коментируют абитуриенты педучилищ..
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Федоров Федор
Федоров Федор
Обoss, ты пишешь статью, что Голландия официально затребовала у РФ выдачи ОБВИНЯЕМОГО Цемаха и следом статью о том, что голландские следователи допросили СВИДЕТЕЛЯ Цемаха ) wtf ?
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Он Алекс
Он Алекс
Федоров Федор, руSSкий шестерка что ты несёшь??
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Федоров Федор, этот Цемах должен быть осужден там за участие в преступлении, чего тут тебе недоношенный не понятно.
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