"Обмен мог сорваться": Зеленский откровенно рассказал о выдаче Цемаха

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей террориста "ДНР", свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.

Подробности глава государства рассказал на брифинге 7 сентября после встречи украинских пленных в аэропорту "Борисполь".

"Его допросили и не только перед возвращением. Мы все, что нас попросили, сделали, это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен", – поделился Зеленский.

Зеленский рассказал, что было с Цемахом перед обменом

Президент отметил, что следователи из Нидерландов выполнили все необходимые следственные действия при участии Цемаха.

Отметим, сразу после обмена Нидерланды официально потребовали от России выдать террориста.

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