Остались в плену "Л/ДНР": появились имена и фото военных, которых еще не вытащила Украина

После обмена пленными, который состоялся 29 декабря между Украиной и "Л/ДНР", по меньшей мере восемь украинских бойцов остаются в плену российско-террористических войск.

Об этом сообщил "Украинский милитаристский портал". Указывается, что они проанализировали данные, озвученные омбудсменом Людмилой Денисовой. Вероятно, что информация не является полной и будет дополняться.

В местах заключения в "республиках" до сих пор находятся трое военных, попавших в плен 22 мая 2019 года. Тогда грузовик 53-й отдельной механизированной бригады случайно проехал блокпост и попал на оккупированную территорию.

Обмен 29 декабря Офис президента Украины

Речь идет о:

Юрие Гордейчуке;

Павле Корсуне;

Викторе Шайдове.

Неизвестно, почему они не были возвращены 29 декабря.

Пленные 53-й бригады

В ходе обмена из плена были освобождены несколько бойцов этой группы (Борис Пундор, Кима Дуванов и Александр Геймур). При этом старший сержант Роман Беспалый умер в плену, предварительно, из-за пыток со стороны боевиков.

Среди оставшихся в плену боевиков также Игорь Мирончук. Он попал в плен 9 февраля 2019-го.

Мирончук – кадровый военный, в зоне АТО с 2014 года, был в Луганском аэропорту, участвовал в боях за Дебальцево.

Игорь Мирончук

Боец ООС Николай Гриненко попал в руки российско-террористических войск 23 января 2019-го. Он проходил службу в 79-й десантно-штурмовой бригаде.

1 февраля средства пропаганды оккупационных войск выложили видео с его допросом. Николай родом из Николаевской области, по контракту служил с января 2018 года.

Николай Гриненко

17 января текущего года в плен попал 20-летний боец ​​58-й отдельной мотопехотной бригады Станислав Панченко.

Поскольку парень до службы в Вооруженных силах Украины интересовался национально-патриотической тематикой, российско-террористические средства пропаганды использовали его для своих видео.

Станислав Панченко

В ночь с 28 на 29 декабря 2018-го оккупанты захватили в плен бойца 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Андрея Качинского.

3 января оккупанты опубликовали видео, на котором военный заявил, что попал в плен.

Андрей Качинский

2 мая 2018-го в районе населенного пункта Широкино попал в плен, а по другой версии дезертировал, военный 36-й бригады морской пехоты Виталий Чмиль.

По обнародованной информации пресс-службы ООС, украинская разведка подтвердила, что спецслужбы российско-террористических войск проводили "подготовку" военного к измене и в дальнейшем использовали его в своих пропагандистской видео.

В это же время в эту версию не верят в семье военного и уверяют, что Виталий не мог стать дезертиром и давал все показания под давлением. Также в ходе "пресс-конференции" боевиков они называли Виталия таким, что попал в плен, а не перешел на их сторону.

Виталий Чмиль

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