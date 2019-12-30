Остались в плену "Л/ДНР": появились имена и фото военных, которых еще не вытащила Украина

После обмена пленными, который состоялся 29 декабря между Украиной и "Л/ДНР", по меньшей мере восемь украинских бойцов остаются в плену российско-террористических войск.
Об этом сообщил "Украинский милитаристский портал". Указывается, что они проанализировали данные, озвученные омбудсменом Людмилой Денисовой. Вероятно, что информация не является полной и будет дополняться.
В местах заключения в "республиках" до сих пор находятся трое военных, попавших в плен 22 мая 2019 года. Тогда грузовик 53-й отдельной механизированной бригады случайно проехал блокпост и попал на оккупированную территорию.
Обмен 29 декабря
Офис президента Украины
Речь идет о:
Юрие Гордейчуке;
Павле Корсуне;
Викторе Шайдове.
Неизвестно, почему они не были возвращены 29 декабря.
Пленные 53-й бригады
В ходе обмена из плена были освобождены несколько бойцов этой группы (Борис Пундор, Кима Дуванов и Александр Геймур). При этом старший сержант Роман Беспалый умер в плену, предварительно, из-за пыток со стороны боевиков.
Среди оставшихся в плену боевиков также Игорь Мирончук. Он попал в плен 9 февраля 2019-го.
Мирончук – кадровый военный, в зоне АТО с 2014 года, был в Луганском аэропорту, участвовал в боях за Дебальцево.
Игорь Мирончук
Боец ООС Николай Гриненко попал в руки российско-террористических войск 23 января 2019-го. Он проходил службу в 79-й десантно-штурмовой бригаде.
1 февраля средства пропаганды оккупационных войск выложили видео с его допросом. Николай родом из Николаевской области, по контракту служил с января 2018 года.
Николай Гриненко
17 января текущего года в плен попал 20-летний боец 58-й отдельной мотопехотной бригады Станислав Панченко.
Поскольку парень до службы в Вооруженных силах Украины интересовался национально-патриотической тематикой, российско-террористические средства пропаганды использовали его для своих видео.
Станислав Панченко
В ночь с 28 на 29 декабря 2018-го оккупанты захватили в плен бойца 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Андрея Качинского.
3 января оккупанты опубликовали видео, на котором военный заявил, что попал в плен.
Андрей Качинский
2 мая 2018-го в районе населенного пункта Широкино попал в плен, а по другой версии дезертировал, военный 36-й бригады морской пехоты Виталий Чмиль.
По обнародованной информации пресс-службы ООС, украинская разведка подтвердила, что спецслужбы российско-террористических войск проводили "подготовку" военного к измене и в дальнейшем использовали его в своих пропагандистской видео.
В это же время в эту версию не верят в семье военного и уверяют, что Виталий не мог стать дезертиром и давал все показания под давлением. Также в ходе "пресс-конференции" боевиков они называли Виталия таким, что попал в плен, а не перешел на их сторону.
Виталий Чмиль
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.
Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Владимир Зеленский.
После обмена он заявил, что "борьба за освобождение украинцев не закончена".
Также украинский глава рассказал, почему согласился передать "Л/ДНР" бывших бойцов спецподразделения "Беркут".
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