18 июля в Минске договорились об обмене пленными по схеме 208 на 69.

Сказать о том, насколько этот список равноценен, можно, только увидев имена. Хочу напомнить, что "обмен пленными" - это сокращенное название этой процедуры. Фактически имеет место "передача осужденных и задержанных правонарушителей на территории Украины на украинских заложников, похищенных российскими спецслужбами на территории Украины".

Но всегда был вопрос составления списков. Потому что, когда говорят: "обмен всех на всех", это просто фигура речи, поскольку на самом деле нет понимания, что такое "все".

Российская Федерация не подтверждает списки – кто удерживается у них. На самом деле, это ключевая часть проблемы. Далее – список далеко не полный. Нам необходима выдача не только военных, но и гражданских заложников, которых захватили российские спецслужбы.

Украинские военнослужащие в плену у террористов, иллюстрация Politeka.net

То есть это не "все на все" - это 69 на 208. Полностью проблему пленных это не решает. Это только большой пласт этой проблемы. Причем, в отсутствие списка, кого они готовы обменять от нас, мы не можем судить, насколько он адекватен.

Почему в списке нет украинских моряков? Моряки не должны входить в список обмена, потому что это другой случай с юридической точки зрения. Они не являются захваченными в ходе боевых действий. Они захвачены в ходе акта пиратства, совершенного в международных водах Российской Федерацией.

Юридическую ответственность за это несут не какие-то абстрактные "боевики" "ДНР" и "ЛНР", которых представляют российские спецслужбы, а непосредственно Российская Федерация.

Нет смысла включать этих людей в эти списки, поскольку они должны быть освобождены без всяких условий согласно решению Международного морского суда. По ним уже есть правовое решение, и это вопрос не боевых действий, а двусторонних межгосударственных отношений и международного морского права.

Поэтому ситуация с ними рассматривается отдельно.

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