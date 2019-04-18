Кровавые разборки на посту под Одессой: кто устроил перестрелку и обложил "данью" водителей

Ночное нападение на пункт взвешивания грузов "Укртрансбезопасности" в Одесской области показало, что в этой системе не все в порядке. Одни "активисты" обороняли этот пункт, другие – на них нападали.

Правоохранители и перевозчики говорят, что это бандитские разборки и борьба за нелегальные потоки денег. Что происходит вокруг весовых комплексов – подробнее в материале OBOZREVATEL.

Ничего подобного раньше не было

В Одесской области произошел беспрецедентный случай. Несколько десятков вооруженных людей напали на инспекторов госслужбы "Укртрансбезопасность" (она занимается контрольным взвешиванием фур на трассах, чтобы грузовики не перевозили сверхнормативные грузы и не разбивали дороги) и на активистов общественной организации "Украинский транспортный союз".

На месте нападения Facebook Олеси Голодок

Нападение произошло прямо рядом с КПП, на котором дежурили полицейские.

"Около 22 часов неожиданно погасли фонари. И в темноте с разных сторон повылезали десятки человек, все они были в черной одежде и в масках. У них было травматическое оружие и биты. Они напали на нас, правда, из инспекторов никто не пострадал, потому что нас защитили ребята из "Украинского транспортного союза". Били машины, активистов", – рассказал OBOZREVATEL главный специалист одесской "Укртрансбезопасности" Вадим Опря, который как раз находился на этом пункте.

Оставили гильзу Нацполиция

Повредили машины Facebook Олеси Голодок

С чем это связано, Опря сказать не может. "Это первое такое нападение, раньше ничего подобного не происходило. Могли быть конфликты именно с водителями. Некоторые не хотели предоставлять документы, вставать на весы. А такое впервые. Еще были угрозы по телефону нашему новому начальнику Сергею Талалу, он недавно на этой должности, принципиальный, сказал, что все будет по закону. Поэтому есть недовольные", – считает Вадим Опря.

Одни "титушки" напали на других "титушек"?

Полиция Одесской области внесла в Единый реестр досудебных расследований ведомости по факту этого нападения по ст. 296 УК Украины (хулиганство). По их данным, в результате трое человек получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Также повреждены несколько автомобилей.

В Одесской городской больнице №1 рассказали OBOZREVATEL, что двоим потерпевшим обработали раны, один из них остался в медучреждении, второй будет лечиться амбулаторно. А вот у третьего – черепно-мозговая травма и огнестрельное ранение ноги. Его состояние стабильно тяжелое.

Поврежденные автомобили Facebook Олеси Голодок

Facebook Олеси Голодок

Facebook Олеси Голодок

На страничке "Украинского транспортного союза" в Facebook размещено видео, на котором снято как с десяток автомобилей нападающих подъезжают к КПП. Также активисты этого движения подозревают, что устроить разборку могли другие местные "активисты", которые называют себя националистами.

"Когда месяц назад мы встали на этот пункт взвешивания, то к нам стали приходить разные активисты. Говорили, что они от "Сокола", от "АвтоЕвроСилы", "Дорожного контроля", называли себя футбольными хулиганами, журналистами. Тоже утверждали, что они, как и мы, борются с перевесом грузов на дорогах, выступают против коррупции. Мы предложили им работать вместе. Но им это не понравилось. Они стали прямым текстом нам говорить, чтобы мы убирались, иначе с нами разберутся по-своему. И вот они разобрались. Их было человек 80, они побили наших ребят... Полиция просто бездействовала", – сообщил нам руководитель одесского "Украинского транспортного союза" Сергей. Фамилию он не называет в целях безопасности.

Олеся Голодок, которая является участницей движения "Украина – это мы", также пишет, что полицейские молча наблюдали за происходящим и не вмешивались в ситуацию.

Правда, глава Одесской полиции Руслан Форостяк заявил, что его подчиненные не имели права вести стрельбу в темноте. А когда свет включили, то они задержали нескольких нападавших и оказали помощь пострадавшим. В полиции сейчас инициировано служебное расследование.

Также Форостяк дал понять, что все "активисты" – и те, что стояли на КПП, и те, что нападали – ни кто иные как "титушки". По его мнению, речь идет о борьбе за контроль над теневыми схемами на весовом комплексе между Автодором и "Укртрансбезопасностью".

"Одни "титушки" действовали в пользу одной стороны, другие таким же образом решили взять контроль в свои руки и снарядили других "титушек", – написал Форостяк.

Facebook Руслана Форостяка

"Вопрос, что это за активисты стоят вместе с "Укртрансбезопасностью", кормятся за их счет, проживают, и вообще ведут деятельность? Другие "активисты", которые совершили нападение, их действительно тяжело назвать активистами, это уже похоже на бандитов", – добавил глава Одесской полиции.

Facebook Руслана Форостяка

"Выглядит пока все так – одна группа "активистов" напала на другую, устроила уже привычную в наши дни разборку, нанеся урон собственности и здоровью. Есть свидетельства, что использовалось травматическое оружие как со стороны нападающих, так и со стороны этих "активистов", которые там паслись. Конкуренты или нет – разберемся", – написал Форостяк.

Facebook Руслана Форостяка

Также появилась версия от источника в прокуратуре, которую опубликовала "Думская". Якобы нападение это результат конфликта между руководителем одесской "Укртрансбезопасности" Сергеем Талалом и его заместителем Натальи Жерноклеевой. Якобы они не могут поделить контроль над обелечиванием фур.

"Начальник и зам не могут договориться между собой. На стороне Талалы выступают "активисты" из организации Резвушкина и активисты Ходияка (это те, которые напали. – Ред.), на стороне Жерноклеевой – "активисты" Голодка, а также киевская общественная организация "Украинский Транспортный Союз". Перевес в схватке в этот раз одержали одесские активисты", – рассказал информатор.

Но представитель "Украинского транспортного союза" Сергей категорически это опровергает. "Мы независимая организация и ничьи интересы мы не представляем".

Кстати, на стороне пострадавших активистов от "Украинского Транспортного союза" выступил Виталий Голодок, помощник народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея. Да и сам нардеп вмешался в ситуацию, он обвинил в конфликте охранные фирмы "Самсон", "Варта міста", СОБ .

Facebook Евгения Дейдея

Берут по 500 грн с машины

Как бы там ни было, но украинские перевозчики жалуются на то, что "Укртансбезопасность" на многих пунктах обложила данью водителей и владельцев компаний.

"Я думаю, что этот конфликт произошел на коммерческой основе, кто-то не поделил денежные потоки. Всем известно, что "Укртрансбезопасность" занимается сборами с нелегальных перевозчиков и с тех, кто перевозит сверхтяжелые грузы. Они собирают с них дань, фактически обложили ею всех перевозчиков Одесской области и не только, по всей Украине действует такая система. За то, чтобы не заезжать на весы или чтобы тебя не оштрафовали за перевес, нужно платить. Такса известна – 500 грн за машину и выше. Видимо, что-то пошло не так, и кто-то решил их покошмарить", – рассказал OBOZREVATEL владелец крупной компании, которая занимается перевозками, Валерий Черненко.

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В прошлом Черненко возглавлял эту же структуру, которая называлась Укртранспортной инспекцией.

"Я возглавлял эту структуру в 2015 году и знаю ситуацию изнутри. В свое время я пояснял премьеру, что нельзя инспектору, который работает на весовом комплексе, платить зарплату в 2,5 тыс. грн. В день он накладывает на водителей до 300 тыс. грн штрафов. И всегда есть соблазн положить себе что-то в карман. Предлагали выплачивать премию или надбавки инспекторам за работу. Но наше предложение не было услышано. Поэтому коррупционная составляющая присутствует на всех весовых комплексах, честно работать за такую зарплату невозможно", – считает Черненко.

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