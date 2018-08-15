Облили малыша кипятком: детдом угодил в скандал из-за возмутительного ЧП

На Кировоградщине в доме ребенка облили кипятком 1,5-летнего мальчика, которого восемь месяцев назад социальные службы забрали из семьи, где ему якобы угрожала опасность.

Как сообщается в сюжете ТСН, мальчик был в тяжелом состоянии от болевого шока, однако его жизнь удалось спасти. Несмотря на инцидент, работники соцслужб отказываются вернуть малыша обратно в семью.

Родителям Марка выдвинули подозрение в торговле ребенком. По версии следствия, биологическая мать мальчика за деньги записала в отцы своего односельчанина, у которого с женой не было детей, отдав сына им на воспитание.

"Я его девять с половиной месяцев растила. Я его люблю, как своего и не позволю, чтобы ребенка обижали. Нам врачи сказали, что еще полчаса, и ребенка бы не стало", - прокомментировала инцидент приемная мать Светлана Кабанюк.

Правоохранители открыли еще одно уголовное производство из-за ненадлежащего выполнения соцслужбой обязательств по охране жизни и здоровья ребенка. При этом в Кропивницком доме ребенка также заверили, что виновного сотрудника готовят к увольнению.

Как писал OBOZREVATEL, накануне на Кировоградщине разгорелся скандал из-за семьи, которая морила голодом 4-летнего ребенка.