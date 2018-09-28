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Облили фекалиями: Россия выразила Украине протест из-за "наглой выходки" националистов

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Посольство России в Киеве направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Украины из-за якобы повреждения имущества сотрудников дипмиссии.

Как сказано в сообщении дипведомства, российская сторона пожаловалась на "наглую хулиганскую акцию", устроенную "радикалами" возле здания торгового представительства РФ 27 сентября.

"На территорию учреждения были брошены дымовые шашки, нанесены оскорбительные надписи на его ограждении, а также причинен ущерб автотранспорту российских дипломатов", – говорится в сообщении.

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Российские дипломаты также заявили, что прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции и Нацгвардии Украины, "молча наблюдали за бесчинствами и ничего не предпринимали".

В свою очередь пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик рассказала, что правовую квалификацию событию дадут после первоочередной проверки, передает "Украинская правда".

По ее словам, сообщение о происшествии поступило в полицию Шевченковского района столицы 27 сентября в 15:00.

"Туда выехали правоохранители, они провели осмотр места происшествия. Правоохранители изъяли остатки дымовых шашек и несколько ведер", - сказала Блищик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве активисты облили машины представителей российского посольства фекалиями, "провожая" экс-главу "Россотрудничества" Константина Воробьева.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаКиев
Объект
Национальная полиция Украины
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну обосрали вату, подумаешь. Их и так ибут где ни попадя..
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Бали руками и кидали на машины, Радикалы более радикальные набирали в рот и оплёвывали!
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Емеля
Емеля
У кого-то еще есть сомнения, что хохлы это обезьяны, кидающиеся говном? Во всем мире дипмиссии неприкосновенны, а в 404...ну реально бабуины...
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Емеля, О1 Родился стих: Бабуины с Украины! Согласен на соавторство! Бабки делим пополам! Налоги- бабуинам на корм!
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Емеля, Ну не все обезьяны. Обычно неадекватное поведение возникают у людей говорящих на исковерканной польской мове, как результат унижения поляками.
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