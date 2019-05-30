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Облили бензином заложника: в Мелитополе захватили букмекерскую контору

1.2тЧитать материал на украинском

В Мелитополе (Запорожская область) мужчина ворвался в букмекерскую контору "Космолот" на проспекет Богдана Хмельницкого и взял в заложники сотрудницу заведения.

Мужчина приковал женщину к себе, а также облил себя и ее бензином, угрожая совершить поджог, пишет городской сайт 0619.

Преступник заявил, что в случае, если кто-то войдет в контору, он осуществит угрозы.

Мужчина захватил букмекерскую контору "Космолот"

Мужчина захватил букмекерскую контору "Космолот"

Причину его действий пока не известа. На месте происшествия работают сотрудники полиции, а также пожарные.

Облили бензином заложника: в Мелитополе захватили букмекерскую контору

Как сообщал OBOZREVATEL, у Дарницком районе Киева в сентябре 2018 года парень взял в заложники собственную мать и случайно нанес ей ножевое ранение.

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Место
УкраинаМелитополь
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