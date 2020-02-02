Облава? В Беларуси внезапно пропали директора всех сахарных заводов

В Беларуси пропали директора четырех сахарных заводов. Одна из версий - их задержал Комитет государственной безопасности, однако, там не подтверждают и не опровергают эту информацию.

Об этом сообщает издание Tut.by.

Развернули самолет

По их информации, 26 января задержали Михаила Криштаповича, который более 20 лет возглавлял Городейский сахарный комбинат. По словам одного из работников предприятия, там прошел обыск, а кабинет директора якобы опечатали. В приемной же заявили, что Криштапович в отпуске до 4 февраля.

При этом Tut.by заявляют, что директор Городейского комбината 24 января летел из Минска в Мюнхен, а после самолет развернули и сняли с него от 6 до 8 человек.

Как сообщают пассажиры, на борт зашел мужчина в форме и сказал: "Я сейчас назову некоторые фамилии, вы возьмете свои вещи и пройдете с нами. Назвал 6 человек, но по факту это 2 семьи", - рассказал один из пассажиров.

По его словам, попросили выйти две пары, все они были примерно одинакового возраста - около 50 лет. При этом одна из пар летела вместе с двумя девочками, которым "на вид от 12 до 16 лет". Позже прозвучало еще 2 фамилии.

Самолет, на котором предположительно летел Криштапович

Задержали за взятку?

Глава Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов тоже не вышел на работу. На предприятии Tut.by рассказали, что не видели его еще с 27 января. Тем не менее, не смогли объяснить где он и что произошло.

"Никто мне ни из концерна, ни из правоохранительных органов, ниоткуда не звонил", - заявил замгендиректора по социальным вопросам Сергей Попко

Не отвечает и домашний телефон директора. А вот Telegram-канал NEXTA заявил, что Миронова вывели из кабинета в наручниках. Причиной задержания, по их словам, является взятка в размере 20 тысяч долларов.

Улетел с женой?

Директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник тоже исчез. Как заявил заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам Евгений Шаповалов, официальная версия - Прудник в отпуске. Согласовывать с подчиненными его он не обязан.

При этом он заявил, что никаких обысков на предприятии не происходило, по крайней мере, на выходных.

"Мы читали, что в Городее и Жабинке общались с людьми, но у нас ничего такого не было. Мне неизвестно, чтобы у нас проводили обыски. Я сегодня первый день на работе — понедельник. Что было на выходных, не знаю. Директор с пятницы официально в отпуске, планово, все было согласовано с концерном", - заявил Шаповалов.

По словам брата Прудника, тот вместе с женой улетел за границу.

Слуцкий сахарорафинадный комбинат

Вызвали в Минск

Также отсутствует на работе и директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров. Его зам и секретарь утверждают, что руководителя вызвали в Минск.

Ничего не знаю и рабочие завода. Они слышали разные слухи о задержании других директоров, но по теме ничего точно не известно.

"Мы в курсе, что что-то происходит, но не знаем, что именно. А у нас пока все в порядке. Новостей нет никаких - и пусть и не будет", - говорят рабочие около проходной завода в Скиделе.

Задержали 11 человек

По данным источника Tut.by, за неделю по "сахарному делу" задержали 11 человек, а курирует его КГБ. В то же время, хоть в ведмстве ничего не комментируют, Генпрокурор Александр Конюк заявил на встрече с журналистами, что "не хочет анонсировать некоторые вещи".

"Но то, что сейчас произошло, - это опять-таки внешняя дебиторская задолженность", - сказал телеканалу "Беларусь 4. Гродно" Конюк.

При этом, он заявил, что речь идет о "мошеннических схемах между руководством предприятий и в основном российскими контрагентами".

А вот источник Tut.by называет задержания "межведомственными разборками".

"Сахар - это такой товар, как алкоголь или сигареты, реализация которых в той или иной мере контролируется силовиками. Сахар также курировали ведомства из трех букв. Можно только догадываться, почему сейчас случились разборки", - сказал источник.

Также издание сообщает о том, что по неофициальной информации, по сахарному делу наряду с руководителями четырех заводов и бизнесменами проходит и бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Владимир Тихиня.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет стать последним президентом своей страны. Поскольку, если бы он согласился на присоединение к России, белорусы бы "съели его в течение года" после принятия такого решения.

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