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"Обиделись и мстят": волонтер объяснил, почему террористы убивают детей на Донбассе

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Участившиеся обстрелы населенных пунктов на подконтрольной Украине территории и случаи гибели мирных жителей, в том числе, детей - это месть террористов за занятую украинскими военными административную часть Горловки.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал экс-разведчик 53 бригады, а ныне – волонтер Фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

"Война, в принципе, идет по всей линии разграничения. И преимущественно обстрелы проходят там, где у сепаров что-то пошло не так. Например, гибель девочки под Торецком и вообще события, происходившие вокруг этого города в течение последних 10 дней – следствие того, что мы забрали небольшой населенный пункт, точнее, административную часть Горловки", - отметил Рымарук.

"Туда были согнаны вражеские силы, которые были сняты с Пантелеймоновки, Ясиноватой, Донецка. В том числе, "Сомали", часть "Пятнашки", куча разных разведывательных групп. Приблизительно 400 человек они бросили на горловское направление. И сейчас они пытаются нас из того населенного пункта выбить или нанести максимальный урон. Грубо говоря, они обиделись и сейчас просто мстят. В субботу, 26 мая, выпустили 8 снарядов по Торецку. В воскресенье на моих глазах около 20 снарядов прилетело в район шахты "Южная" (под Горловкой. - Ред.). А 28 мая в результате обстрелов погибла девочка (15-летняя Даша Каземирова. – Ред.)", - добавил Рымарук.

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По словам волонтера, если раньше обстрелы происходили после наступления темноты, то сейчас боевики обстреливают подконтрольные Украине территории в любое время суток.

"Они не стесняются стрелять днем. Зная, что ОБСЕ там сейчас нет. А днем ребята на опорных пунктах ведут подготовительные работы, укрепляют позиции, готовятся к ночи, чистят оружие. То есть находятся в более расслабленном состоянии. И сепары точечно стреляют по нашим позициям. Но промахиваются - и все это летит по гражданскому населению. Они могут это сделать в 5 утра, в 12 дня, в 17 вечера. Мы это все видели в последние дни", - заявил Рымарук.

Экс-разведчик отметил также, что в последние дни усилились обстрелы в районе Желобка и Крымского – что, по его мнению, также связано с определенной активностью там украинских силовиков.

Андрей Рымарук

Facebook Андрея Рымарука

"В последние дни в утренних сводках штаба ООС начали снова после перерыва упоминаться Желобок и Крымское. Там работали наши доблестные "альфовцы", которые погибли. И в ответ в нашу сторону начали прилетать снаряды калибра 82-мм и 120-мм. На Светлодарской дуге - то же самое. Наши ребята подбили там три вражеских БМП - в ответ к ним начали прилетать 152-мм и 120-мм. Немножко насолили им на докучаевском направлении - и они начали там применять танки", - перечислил Рымарук.

"То есть там, где им трудно, где они несут потери, они активизируются еще больше", - резюмировал волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео работы артиллерии ООС, которая разбила позиции россиян на Донбассе.

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Персона
Андрей Рымарук
Место
Украина
Объекты
войнаАТОООСНовости Донбасса
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