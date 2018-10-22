''Обезумевший отец едва не убил водителя'': подробности смертельного ДТП с малышом в Одессе

В Одесской области суд арестовал водителя, который насмерть переехал годовалого мальчика.

OBOZREVATEL узнавал подробности кровавого ДТП.

Трагедия произошла в с. Белолесье Татарбунарского района еще на прошлой неделе, но о ней стало известно только сейчас. 50-летний водитель грузового микроавтобуса Mercedes доставлял строительные материалы в один из частных домов. По предварительной информации, мужчина перепутал улицу и начал сдавать назад. В этот момент на дороге находились дети.

Как рассказали нашим журналистам местные жители, по улице живет несколько молодых семей с детьми, поэтому на грунтовке постоянно играет шесть – восемь малышей дошкольного возраста.

Завидев движущийся автомобиль, ребятня бросилась в стороны. На дороге остался лишь полуторагодовалый Максимка. Водитель не заметил ребенка, сбил его и дважды переехал. Шансов выжить у малыша не было.

Схема ДТП

Это увидел отец ребенка Максим Доброжан. Обезумев от горя, мужчина кинулся к водителю.

"Водитель пытался убежать, но его догнали и начали избивать. Мужчину спасли только вовремя прибывшие полицейские. Обезумевший отец едва не убил водителя", - рассказали OBOZREVATEL местные жители.

Место происшествия

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 2 уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

По данным пресс-службы ГУНП в Одесской области, на момент ДТП водитель буса был трезв.

ДТП произошло в с. Белолесье Гугл. Карты

ДТП произошло в с. Белолесье Гугл. Карты

Как рассказали нашим журналистам жители, Максимка был четвертым ребенком в семье Любови и Максима Доброжан. У родителей остались двое маленьких сыновей и дочка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о кровавой аварии в Волынской области, в которой погибли двое студентов. Парни на мотоцикле лоб в лоб столкнулись с микроавтобусом.