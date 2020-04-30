Оказалось, что голова, которая была в пакете у неадекватной женщины, задержанной в Харькове, по предварительным данным принадлежит ее родной дочери.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины в Харьковской области. Правоохранители отметили, что о преступлении сообщил брат подозреваемой.

"30 апреля около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский шлях идет обнаженная женщина. Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова", – говорится в сообщении.

По данным полиции, что-либо объяснять и рассказывать женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции.

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Однако 30 апреля в 8:25 из службы "102" в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 11-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции. Информация о данных событиях зарегистрирована в журналах учета территориальных подразделений полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

Как сообщалOBOZREVATEL, невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове. При задержании она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.

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