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4 ноября • обновлено в 21:39
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"Обещаю!" Зеленский сделал громкое заявление об убийстве Гандзюк

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех причастных к убийству активистки Екатерины Гандзюк.

С таким заявлением глава государства выступил в понедельник, 4 ноября, в годовщину смерти девушки.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", – написал Зеленский в Facebook.

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Зеленский пообещал наказать виновных в убийстве Гандзюк

Зеленский пообещал наказать виновных в убийстве Гандзюк

Как писал OBOZREVATEL, 4 ноября, в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк украинцы вышли на масштабные акции протеста из-за отсутствия результатов расследования громкого убийства.

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Персоны
Екатерина Гандзюк Владимир Зеленский
Место
Украина
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