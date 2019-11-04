"Обещаю!" Зеленский сделал громкое заявление об убийстве Гандзюк

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех причастных к убийству активистки Екатерины Гандзюк.

С таким заявлением глава государства выступил в понедельник, 4 ноября, в годовщину смерти девушки.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", – написал Зеленский в Facebook.

Зеленский пообещал наказать виновных в убийстве Гандзюк

Как писал OBOZREVATEL, 4 ноября, в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк украинцы вышли на масштабные акции протеста из-за отсутствия результатов расследования громкого убийства.

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