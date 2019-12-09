Обещал не создавать препятствий: на Херсонщине поймали на взятке таможенника ГФС

Служба безопасности Украины задержала на систематическом получении взяток начальника одного из подразделений таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области, Крыму и в городе Севастополь.

Отмечается, что он руководил межведомственной группы по противодействию минимизации таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным силовиков, чиновник организовал системный механизм вымогательства денег с предпринимателей. В частности, за различные суммы "вознаграждения" гарантировал им содействие в незаконном уменьшении установленных пошлин.

На Херсонщине СБУ поймала на взятке таможенника ГФС ssu.gov.ua

"Злоумышленник также обещал не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров. Для реализации "теневой" схемы он пытался влиять на представителей других контролирующих органов", – говорится в сообщении.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины. Правоохранители задержали чиновника неподалеку от рабочего места – после получения очередной суммы неправомерной выгоды.

Ему огласили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности", – добавили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября в Голосеевском районе Киева во время получения взятки в размере 4 тыс долларов задержали начальника Полтавской таможни Николая Калиниченко. Он также является тестем нардепа от "Слуги народа" Владимира Козака.

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