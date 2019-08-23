"Обещал, что буду в киоске торговать": как бизнесвумен из Броваров стала мишенью

Предпринимательница Надежда Головач из Броваров, которую "заказал" ее бывший супруг Александр Головач, только к вечеру 21 августа вернулась домой. С 17 августа, как только полиция заявила, что Надежда и ее дочь Юлия пропали, они находились в укрытии под охраной СБУ. Благодаря спецоперации были задержаны все участники преступления, включая и заказчиков – Александра и его новую жену.

OBOZREVATEL встретился с Надеждой в ее развлекательном комплексе "С легким паром" уже когда стемнело. Выглядит она уставшей и немного потерянной. Когда начинает вспоминать о том, как узнала, что ее вместе с дочкой Юлей "заказал" бывший муж, то голос дрожит.

Бизнес начинали с 500 долларов

— Как проходила спецоперация?

— Все произошло за считанные минуты. Я не могу рассказывать подробности спецоперации. Нас просто остановили на дороге. Ребята из СБУ сумели убедить, что нам нужно проехать с ними и на время укрыться. Потому что нас хотят убить. Для меня это был шок. Операция была масштабной, в ней участвовали СБУ, областная полиция, прокуратура. Очень им благодарна, за то что они нас с дочкой просто спасли.

Надежда Головач ОК Надежды Головач

— Надежда, с чего все у вас началось? Почему супруг пошел на такое преступление?

— Мы с мужем прожили вместе 25 лет, у нас не было никаких конфликтов. Когда мы с ним встретились, то он был "челноком", возил украинские товары в Польшу и там продавал. Когда поженились, у нас на двоих было 500 долларов и дом с протекающей крышей, туалетом во дворе. Мы вместе начали строить свой бизнес, за эти 25 лет у нас появился вот этот маленький развлекательный комплекс, завод, аэродром в Гоголеве.

Когда Надежда и Александр поженились, у них на двоих было 500 долларов ОК Александра Головача

— А что за самолеты он там строит?

— Это его хобби конструировать легкомоторные самолеты. Но продавать их он не может, потому что на это нужно много разных разрешений. А у него плохие отношения в авиаслужбе, там постоянные проблемы, и его самолеты там не регистрируют, чтобы можно было продавать их как изделия.

Аэродром в Гоголеве ОК Александра Головача

Головач со своим самолетом ОК Александра Головача

— На этом аэродроме в Гоголеве были случаи падения самолетов. Часто там такое происходит?

— Там часто падают самолеты. Люди просто не знают, что взлетная полоса не сертифицирована, на ней нельзя взлетать, полеты несанкционированы. Они просто продают через интернет подарочные сертификаты на полеты. Люди хотят покатать свою маму на самолете, а потом эта мама остается калекой.

Одна из аварий самолета в Гоголево

Конфликтов не было, пока он не нашел новую семью

— Когда же у вас начался разлад в семье?

— Однажды муж пришел, положил ключи на стол и сказал, что он нашел себе другую семью. Ну так бывает в жизни, мы не скандалили из-за этого, он просто ушел. Через год снова появился и заявил, что нужно развестись и поделить имущество. Я сказала, что не против. Но он стал настаивать, даже требовать, чтобы раздел произошел по его сценарию. Фактически мне оставалось 5% ото всего — это вот этот комплекс. А остальные 95% отходили ему. Я не согласилась и предложила ему пойти в суд, пусть там решат. Это его испугало почему-то. И началось физическое насилие. Зимой 2016 года сюда в комплекс он приводил своих работников, сам приехал на экскаваторе, выдирал им электрощитки, бил стены. Пьяный бегал тут с топором, угрожал, я закрылась в машине, так он топором бил стекла. Это было какое-то помешательство. За один месяц мы 21 раз вызывали полицию. Но никто не мог меня защитить, правоохранители бездействовали. И тогда я согласилась на его условия, мы подписали мировое соглашение, по которому мне отходил только этот комплекс. Не знаю, почему он так поступал, может, влюбился, и голову ему закружили, но он оказался очень жадным человеком и ничего отдавать не хотел.

Развлекательный комплекс "С легким паром", куда на экскаваторе приезжал Головач sauny.kiev.ua

— В Реестре судебных решений есть криминальное дело, в котором бывший супруг обвиняет вас, говорит, что вы нанимали оборотней в погонах, и они нападали на него несколько раз. Можете прокомментировать это?

— Когда я уже подписала мировое соглашение после всех его нападений, 1 марта 2017 года к нам в дом в 6 утра ворвались сотрудники Киевской областной прокуратуры. Ничего тогда не могла понять. Мне дали документ "разрешение на обыск", в котором было несколько фамилий, в том числе и моя. Я пыталась его прочитать, речь там шла о каких-то квартирных кражах. Подумала, может, они у меня ищут краденые вещи? Дала им возможность провести обыск. Но он был формальным. Они открывали дверь в комнату и сразу ее закрывали. Только в конце документа я увидела фразу, что им нужно найти какие-то ценности, добытые преступным путем. Какие в моем доме могут быть ценности? В результате меня задержали на три дня, посадили в СИЗО, а потом еще три месяца я провела под домашним арестом. Статья была — подстрекательство к нанесению легких телесных повреждений.

Александр Головач обвинял Надежду в том, что она организовывала на него нападения

— И чем закончилось дело?

— Это полностью сфабрикованное дело. Кроме меня, там проходят еще шесть человек, но я никого из них не знаю. Мы с ними познакомились уже два с половиной года спустя в коридорах суда. За это время не было ни одного судебного заседания. Мы туда приходим, здороваемся, называем свои имена и даты рождения, в ответ нам говорят, что суд переносится.

Будешь жвачками в киоске всю жизнь торговать

— Для чего это нужно было вашему бывшему супругу?

— Он очень богатый и влиятельный человек в Броварах. Хотя местные бизнесмены его не уважают, но он может купить любого чиновника тут. Сам этим хвастался, говорил, что у него есть деньги, а значит, есть все. У него ручные полиция, власть, нотариусы. Мне передавали, как он говорил, что после открытия уголовного дела мне понадобятся деньги на адвоката. А поскольку у меня денег нет, то я прибегу к нему и встану на колени. Тогда он отберет у меня последнее, этот комплекс, а я всю оставшуюся жизнь буду жвачками в киоске торговать. Это была его цель. Хотя он прекрасно знает, что мы прожили 25 лет, и я домохозяйкой никогда не была, мы вместе работали и создавали свой бизнес.

Надежда с внучкой Тианой ОК Надежды Головач

ОК Надежды Головач

— Вы не боитесь, что Александр Головач может выйти под залог?

— Конечно, боюсь. Я живу в стрессе последние три с половиной года. Только этой зимой наш комплекс трижды поджигали. А за две недели до заказного убийства три раза во двор дома кидали зажигательную смесь. На третий раз подожгли машину, я сама в 3 часа ночи ее тушила. Потому что боялась за маленькую внучку, она могла сильно испугаться. Сейчас его сторона собирает деньги на залог, надеясь выкупить его и его новую жену Инну. Мы с ней не знакомы, никогда не пересекались, и конфликтов с ней у меня не было. Однако она стала соучастницей этого преступления, они вдвоем "заказывали" меня с Юлей. Инне около 40 лет, а Александру — 52. Видимо, я им сильно мешаю, поскольку хочу получить свою часть совместно нажитой собственности. В мае подала повторный иск на раздел имущества, и это стало угрозой для их состояния, видимо, подтолкнуло к преступлению. На то, чтобы нанять охрану, денег у меня нет, местная полиция защищать меня не будет. Поэтому я надеюсь только на правосудие. Все-таки у него серьезная статья — убийство двух человек, да еще и групповое. Именно убийство, потому что деньги передавались по факту выполненного заказа.

Новая жена Головача Инна П. ОК Александра Головача

Новая жена Головача Инна П. ОК Инны П.

Новая жена Головача Инна П. ОК Инны П.

— У вас есть общий сын, как он к этому относится?

— Все мои дети в шоке. Мой сын — воспитанный человек, он пытался разговаривать с отцом, но тот сказал ему, чтобы он не лез не в свое дело. Вот и все.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

18 августа в полицию обратился гражданский муж Юлии Зайковой, который сообщил, что накануне вечером Юлия с матерью поехали в Киев на джипе Тойота, и через полчаса связь с ними была потеряна.

19 августа полицейские нашли автомобиль женщин, там обнаружили их личные вещи.

20 августа вечером спикер Генпрокуратуры Лариса Сарган сообщила, что раскрыто заказное убийство. Организатором оказался бывший супруг Надежды Головач. Жизнь женщин он оценил в 50 тысяч долларов.

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