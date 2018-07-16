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Объединенные силы жестко ответили "Л/ДНР": у террористов потери

3.3тЧитать новость на украинском

В результате боевых действий на Донбассе 15 июля был ранен один украинский военный.

Террористы, открывавшие огонь 29 раз по позициям ВСУ, понесли потери – один оккупант был уничтожен, еще один – ранен. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook.

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На Донбассе прошли тяжелые бои: ВСУ выстояли

"Российские оккупационные войска проявляли активность по всей линии соприкосновения и вели огонь по защитникам Крымского, Новолуганское, Светлодарска Зайцев, Майорская, Песков, Тарамчук, Авдеевки, Водяного, пищевики, Широкино и Талаковка, а в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет. Своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь", - отметили в пресс-центре.

Также военные сообщили, что с начала 16 июля боевики российских оккупационных войск 5 раз обстреляли позиции украинских защитников у Светлодарска, Марьинки, Гнутово и Водяного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы неудачно провоцировали ООС на Донбассе и понесли потери.

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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Российские оккупационные войска проявляли активность по всей линии соприкосновения" Пропагандоны, российские "оккупационные" войска в Крыму, куда сцыкливое шароварное стадо даже пёрнуть боится
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kuvatov nail
kuvatov nail
"Российские оккупационные войска проявляли активность по всей линии соприкосновения" Во блин, наглость. А авиация оккупационная, флот участвовал, калибры, может вертолёты их были? Всё же жёстко было. Или опять слесарей гоняли в серой зоне...
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