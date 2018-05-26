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Объединенные силы заняли новую высоту на Донбассе: в "ДНР" сделали заявление

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Командование террористов "ДНР" опровергло взятие Вооруженными силами Украины под свой контроль поселка Петровское (Саробешевский район, Донетчина).

"Сразу хочу заявить, что само Петровское было и есть под нашим контролем", — сказал террорист Эдуард Басурин, "замкомандующего корпусом Минобороны ДНР", передает РИА "Новости".

По его словам, украинские военные якобы не владеют обстановкой. Он также сказал, что район н.п. Петровское является демилитаризованной зоной.

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"Не скрываясь даже от наблюдателей ОБСЕ, оборудуют своих позиции. Инженерные работы в данном районе проводятся под прикрытием огня украинской артиллерии, систематически обстреливающей жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Петровское, Викторовка и Тельманово", — обвинил Басурин украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая известный волонтер Юрий Мысягин рассказал о взятии украинскими военными Петровского.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Эдуард Басурин
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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