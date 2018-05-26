Объединенные силы заняли новую высоту на Донбассе: в "ДНР" сделали заявление

Командование террористов "ДНР" опровергло взятие Вооруженными силами Украины под свой контроль поселка Петровское (Саробешевский район, Донетчина).

"Сразу хочу заявить, что само Петровское было и есть под нашим контролем", — сказал террорист Эдуард Басурин, "замкомандующего корпусом Минобороны ДНР", передает РИА "Новости".

По его словам, украинские военные якобы не владеют обстановкой. Он также сказал, что район н.п. Петровское является демилитаризованной зоной.

"Не скрываясь даже от наблюдателей ОБСЕ, оборудуют своих позиции. Инженерные работы в данном районе проводятся под прикрытием огня украинской артиллерии, систематически обстреливающей жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Петровское, Викторовка и Тельманово", — обвинил Басурин украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая известный волонтер Юрий Мысягин рассказал о взятии украинскими военными Петровского.