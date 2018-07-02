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Объединенные силы вернули Украине поселок на Донбассе: появилось знаковое видео

1.6тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео, на котором украинский воин поднимает флаг Украины над возвращенным под контроль Киева поселком Золотое-4 (Партизанское).

Кадры были опубликованы на канале волонтера Романа Доника в YouTube.

"Почти три недели длилась активная фаза операции по возвращению населенного пункта Золотое-4 под контроль ВСУ", - сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, возвращенный Украине поселок находится в так называемой серой зоне Луганской области. Спецоперация состоялась в конце июня.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Роман Доник
Место
Украина
Объект
Новости ЛНР
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Русский Солдат
Русский Солдат
Три недели шароварные аватары с флагом ползали вокруг ничейного поселка? Они что с пьяну не могли вход найти?
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Flower Laura
Flower Laura
Русский Солдат, а где ты видишь "пьяных" , и поселок не может быть "ничейным" - это украинская земля , слава Богу, освобождаемая нашими защитниками от такой как ты погани , ваших оккупантов !!!
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