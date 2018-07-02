Объединенные силы вернули Украине поселок на Донбассе: появилось знаковое видео

В сети появилось видео, на котором украинский воин поднимает флаг Украины над возвращенным под контроль Киева поселком Золотое-4 (Партизанское).

Кадры были опубликованы на канале волонтера Романа Доника в YouTube.

"Почти три недели длилась активная фаза операции по возвращению населенного пункта Золотое-4 под контроль ВСУ", - сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, возвращенный Украине поселок находится в так называемой серой зоне Луганской области. Спецоперация состоялась в конце июня.