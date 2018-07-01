Объединенные силы уничтожили террористов на Донбассе: фото добычи

Украинские военные 56-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали на Донбассе двоих пророссийских террористов.

Об этом сообщил в Twitter пользователь Ukr_Che и опубликовал фотографии захваченного оружия российских наемников.

Трофеями бойцов ООС стали два автомата Калашникова, боеприпасы к ним и несколько ручных гранат.

Отметим, что 56-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины базируется в Мариуполе Донецкой области.

@Ukr_Che

@Ukr_Che

@Ukr_Che

@Ukr_Che

Как сообщал OBOZREVATEL, также на Донбассе в результате подрыва на противотанковой мине был поврежден БТР российских оккупационных войск и один боевик был ранен.

Также стало известно, что на Донбассе ударом противотанковой ракеты был разрушен передовой опорный пункт боевиков.