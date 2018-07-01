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Объединенные силы уничтожили террористов на Донбассе: фото добычи

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Украинские военные 56-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали на Донбассе двоих пророссийских террористов.

Об этом сообщил в Twitter пользователь Ukr_Che и опубликовал фотографии захваченного оружия российских наемников.

Трофеями бойцов ООС стали два автомата Калашникова, боеприпасы к ним и несколько ручных гранат.

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Отметим, что 56-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины базируется в Мариуполе Донецкой области.

@Ukr_Che

@Ukr_Che

@Ukr_Che

@Ukr_Che

Как сообщал OBOZREVATEL, также на Донбассе в результате подрыва на противотанковой мине был поврежден БТР российских оккупационных войск и один боевик был ранен.

Также стало известно, что на Донбассе ударом противотанковой ракеты был разрушен передовой опорный пункт боевиков.

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на Обозревателе.

Темы
Новости Донецка и Донецкой областиОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
УкраинаМариуполь
Объект
Новости Донбасса
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"захваченного оружия российских наемников." Ну допустим.А откуда известно, что они наёмники и именно российские?Чё-то я не заметил договора найма и российских паспортов.Пропагандоны
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кастрюлев Мыкола, А зачем? Биомасса и это схавает.
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